الامارات | عاشق شخصيات "مارفل" يحقق رقما قياسيا بوشمها على جسده

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

حطم أحد عشاق "مارفل" رقمًا قياسيًا عالميًا من خلال رسم 31 شخصية من عالم الكتب المصورة على جسده.

وجلس ريك سكولاميرو ، 36 عامًا، لمدة 350 ساعة تقريبًا لتزيين غالبية جسده بهذه الشخصيات، وفقًا لصحيفة ديلي ستار. وعندما رسم الكندي وشمه الأول في عام 2011 للرجل العنكبوت على ذراعه لم يخطر بباله أبدًا أنه في نهاية المطاف سيحمل رقما قياسيا عالميا.

لكن عمله الشاق وصبره آتيا ثمارهما، حيث أصبح يحمل الآن اللقب المتمثل بأكثر وشوم شخصيات الكتاب الهزلي مارفل على جسده.

ووفق "ميرور" قال ريك متحدثًا إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية "لقد كنت من محبي القصص المصورة لمارفل منذ أن كنت صغيرًا وكبرت ولم يكن لدينا الكثير، ولكن كان لدي دائمًا بطاقات مارفل المصورة وبطاقاتها التجارية الخاصة. لقد شاركاني الجسد إلى الأبد حقًا ".

ولدى الشاب كل أنواع الشخصيات، على أماكن مختلفة من جسده، مثل الأرملة السوداء لسكارليت جوهانسون، ويحتل قسما من جذعه الرجل الحديدي، وحارسي الكون على رجله، ونسخ ليغو من ديد بول ودير ديفل يعاكسان بعضهما البعض، بينما يجلس ميستيك مباشرة على رقبته إضافة لشخصيات أخرى كنينجا ترتل وغيرها.