تغيرات غير متوقعة على فتاة بريطانية بعد فقدان وزنها: «صوتي بقى أعلى»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عادًة ما يتعرض الأشخاص الذين يعانون من زيادة مفرطة في الوزن للعديد من الضغط النفسي وسماع كلمات مزعجة ممن حولهم خاصًة الفتيات، وغالبًا ما تدفعهن هذه المواقف إلى إجراء الكثير من المحاولات لخسارة وزنهن وهو ما حدث مع الفتاة مايف إيفريت.

طالبة تفقد 140 كيلو من وزنها

قررت الطالبة الجامعية فقدان 140 كيلو من وزنها في مدة 14 شهرًا، وهو ما جعلها تندهش من حدوث تغييرات متعددة ليست على جسمها فقط، إذ لاحظت أن صوتها أصبح أعلى مما كان سابقًا، وهي لم تصبح غريبة لكل من يراها مثلما كان يحدث سابقًا.

أما بالنسبة للقدم، فأصبحت أكثر حساسية ونعومة مما كانت عليه، فضلًا على أن خصلات شعرها باتت أقل تجعيدًا، حتى اعتقدت أن النظام الغذائي الذي يحتوي على سعرات حرارية قليلة هو السبب الأساسي وراء التغيرات الجديدة التي حدثت لها، وذلك وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

التغييرات بعد فقدان الوزن

ويعتبر أكثر التغيرات المدهشة بالنسبة لها هو مقاس قدمها الذي أصبح 37 بعد أن كان 39، وهو ما جعلها تمتنع عن ارتداء الكثير من الإكسسوارات القديمة، كما أصبحت لا تستطيع ارتداء جميع نظاراتها الشمسية، نظرًا لأنها لا تناسب حجم وجهها الحالي.

@maeverett It’s important to remind yourself of how far you’ve come and how far you can go… just take it one step at a time #weightloss #motivation #caloriedeficit #transformation Mount Everest - :)

وظهرت ملامح وجهها بشكل أوضح، حيث أصبحت عيناها وغمازاتها أكثر وضوحًا بالإضافة إلى بروز عظمة الترقوة، ولم تنس توضيح التغييرات على الجانب الصحي لها، إذ أصبح جلدها أكثر وضوحًا ونقاءً، واختفت معاناتها من آلام الركبة، وذلك حسبما روت الفتاة عبر صفحتها الرسمية على تطبيق الفيديوهات «تيك توك».

وأكد ويل كول خبير الطب الوظيفي أن التغيير الملحوظ في الفتاة يرجع إلى تغيير معدل نسبة السكر في الدم، بالإضافة إلى التغييرات الأخرى في الجسم.