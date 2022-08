تغيرات غير متوقعة على فتاة بريطانية بعد فقدان وزنها: «صوتي بقى أعلى»

عادًة ما يتعرض الأشخاص الذين يعانون من زيادة مفرطة في الوزن للعديد من الضغط النفسي وسماع كلمات مزعجة ممن حولهم خاصًة الفتيات، وغالبًا ما تدفعهن هذه المواقف إلى إجراء الكثير من المحاولات لخسارة وزنهن وهو ما حدث مع الفتاة مايف إيفريت.

قررت الطالبة الجامعية فقدان 140 كيلو من وزنها في مدة 14 شهرًا، وهو ما جعلها تندهش من حدوث تغييرات متعددة ليست على جسمها فقط، إذ لاحظت أن صوتها أصبح أعلى مما كان سابقًا، وهي لم تصبح غريبة لكل من يراها مثلما كان يحدث سابقًا.

أما بالنسبة للقدم، فأصبحت أكثر حساسية ونعومة مما كانت عليه، فضلًا على أن خصلات شعرها باتت أقل تجعيدًا، حتى اعتقدت أن النظام الغذائي الذي يحتوي على سعرات حرارية قليلة هو السبب الأساسي وراء التغيرات الجديدة التي حدثت لها، وذلك وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ويعتبر أكثر التغيرات المدهشة بالنسبة لها هو مقاس قدمها الذي أصبح 37 بعد أن كان 39، وهو ما جعلها تمتنع عن ارتداء الكثير من الإكسسوارات القديمة، كما أصبحت لا تستطيع ارتداء جميع نظاراتها الشمسية، نظرًا لأنها لا تناسب حجم وجهها الحالي.

