هلا رشدي: الرجالة مهدور حقها في الأغاني.. والستات عليها ضغط أكبر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدثت الفنانة هلا رشدي عن أغنيتها لابنها «مالك»، قائلة: «بقابل أمهات في الشارع بتعيط لما بيشوفوني، ولما بقولهم بتعيطوا ليه، بيقولولي أول مرة نسمع أغنية لولد دايما بيغنوا للبنات».

الرجالة مهدور حقهم في الأغاني

وأضافت هلا رشدي خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الكثيرين أبدوا سعادتهم بوجود أغنية للأولاد، معلقة: «الرجالة مهدور حقهم في الأغاني شوية».

وكشفت عن أن مدير أعمالها وائل غنيمي هو صاحب اقتراح الغناء لابنها، ومن تلحين عزيز الشافعي، وتنوي طرح عدد من الأغاني لها من تلحينه الفترة المقبلة، معلقة: «عزيز الشافعي جبار، إديتله الفكرة وهو سكت وطلع الخلاصة، ومفيش سبوع أو عيد ميلاد إلا لما يشغلوا الأغنية، وفيه ناس قالولي اعملي أغنية للبنات فقولتلهم خلاص المرة الجاية».

المرأة أقوى من الرجل

وعن كيفية ممارسة حياتها الفنية مع المهام المنزلية وتربية ابنها، قالت إنها لا تحب في التقصير في حق ابنها، وقد تؤجل بعض أعمالها لتعارضها مع مواعيد ابنها، «أنا مبسوطة بالشغل، خاصة إنه مش روتيني، الشغل اللي بتحبه الأم بيخليها عندها طاقة».

وأوضحت أن المرأة مخلوق قوي يتحمل الكثير من ضغوطات الحياة، متابعة: «الراجل بيروح الشغل ويرجع ياكل، بيتعب لكن الست عليها ضغط أكبر، مذاكرة وبيت وشغل، الست مخلوق قوي ومنحها الله طاقة احتمال مش عند الرجالة».

وعن سر نجاح قرها من قلوب الجمهور، قالت إنها قد تكون عفويتها في التعامل معهم، وهدفها في مجال الغناء هو إدخال البهجة والسرور على قلوب الناس، لافتة أنها كانت تشدو بأغنيات لكوكب الشرق أم كلثوم وعمرها 8 سنوات، «أنا بحب الروح الخفيفة».