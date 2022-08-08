ماذا تعرفين عن العضال الغدي الرحمي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء إن العضال الغدي الرحمي هو حالة طبية تتميّز بنمو أنسجة الغدة الرحمية في الجدار العضلي للرحم، مما يؤدي إلى زيادة حجم الرحم بمقدار الضعف أو ثلاثة أضعاف.

وأوضحت الرابطة أن سبب الإصابة بالعضال الغدي الرحمي غير معلوم على وجه الدقة، ولكن يرجح أنه أكثر شيوعا لدى النساء اللواتي حملن أكثر من مرة.

وتتمثل أعراض العضال الغدي الرحمي في نزيف الحيض الغزير والمؤلم (عسر الطمث) وألم غير مبرر في منطقة الحوض والشعور بالضغط في المثانة والمستقيم. وأحيانا يكون الجماع مؤلما. وبعد انقطاع الطمث تختفي الأعراض عادة أو تضعف.

وعن كيفية العلاج أوضحت الرابطة أنه يمكن استخدام اللولب الرحمي، الذي يطلق هرمونا أنثويا صناعيا يسمى "الليفونورجيستريل"، للسيطرة على نزيف الدورة الشهرية وألمها. وقد يوصي الأطباء بتناول حبوب منع الحمل. كما يمكن تناول المسكنات للألم.

أما إذا كانت الأعراض شديدة، فيتم إجراء استئصال الرحم. ومع استئصال الرحم تختفي الأعراض تماما.