محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت مؤسسة القلب الألمانية إن قلة النوم تؤذي القلب؛ حيث إنها ترفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، الذي يرفع بدوره خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضحت المؤسسة أن قلة النوم تؤدي إلى حدوث عمليات التهابية في الجسم؛ حيث تتشكل جزيئات الأكسجين العدوانية المعروفة باسم "الجذور الحرة" “Free Radicals”، والتي تهاجم الخلايا والأنسجة، مما يؤدي إلى الإصابة بتصلب الشرايين، وهو أحد الأسباب الرئيسية للعديد من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وبالإضافة إلى مشاكل القلب، تؤدي قلة النوم أيضا إلى التعب والإرهاق وضعف التركيز والعصبية وسرعة الاستثارة.

ولتجنب هذه المتاعب، ينبغي الحرص على أخذ قسط كاف من النوم بمعدل لا يقل عن 6 ساعات ليلا. وللتمتع بنوم هانيء ينبغي تناول وجبات خفيفة غنية بالبروتين فقط في المساء وعدم شرب القهوة قبل الذهاب إلى الفراش بأربع ساعات على الأقل.

ومن المهم أيضا الذهاب إلى الفراش في نفس الوقت تقريبا كل ليلة. كما ينبغي أن تكون غرفة النوم باردة وهادئة ومظلمة (18 درجة مثالية). وتساعد طقوس النوم المنتظمة مثل تمارين التنفس أو الاستماع إلى الموسيقى الهادئة أو التأمل على الهدوء والنوم بشكل أفضل.

علاوة على ذلك، ينبغي تجنب الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية في وقت متأخر من المساء.