«اوعي تعاقبيه».. 3 طرق للتعامل الصحيح مع لجوء الطفل للكذب دون آثار سلبية

القاهرة - سمر حسين - ماما

«الكذب» من الصفات التي تسبب أزمة كبيرة لدى العديد من الأمهات خاصة إذا اتسم به أبناؤهن، إذ يجدن صعوبة في محاولة التعامل مع الأمر بصورة صحيحة دون إحداث نتائج سلبية على نفسية الطفل، وكذلك مساعدتهم في التخلص من تلك الصفة السيئة.

ويتجه الأطفال إلى الكذب، تجنبا لـ تعرضهم للعقاب في أمر ما، ولعل الكذب دون وجود سبب من الأمور الصادمة للآباء، بحسب ما ورد في webmd العالمي.

أسباب لجوء الأطفال إلى الكذب

يمكن أن يساعدك فهم سبب بدء الأطفال في الكذب في علاج الأمر وراء ذلك، حيث إن الأطفال يكذبون عادةً لثلاثة أسباب، وهي:

- عدم معرفة التعامل الصحيح مع المشكلة التي تواجههم، ما يدفعهم إلى الكذب.

- قد يقولون ما بداخل أدمغتهم دون التفكير في الأمر.

- قد يحاولون تضليل المحيطين بهم، لأن لديهم مشاعر سلبية تجاههم.

كيفية التعامل مع كذب الأطفال

1- تصحيح سلوك الكذب، فلا يجب عليكي ألا تعاقبي طفلك أو تحاصريه عندما يتم ضبطه وهو يكذب، فهذا يمكن أنى يدفعه إلى تكرار الأمر بشكل بالغ، فقط حافظي على هدوئك واشرحي له كون الكذب شيئًا خاطئًا.

2- يمكنك الرد على أكاذيب طفلك بالحقائق، خاصة عند التعامل مع الأطفال دون سن الثالثة، دعيه يعرف أن هناك حقائق، وقدمي له أدلة تتعارض مع أكاذيبه.

3- ساعديه في إيجاد طريقة للتعامل مع سلوكيات كذبه، وأنه يمكن التعامل مع الأمر بشكل آخر.