نصائح ذهبية لاختيار النظارة الشمسية المناسبة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت الجمعية الألمانية لطب العيون إنه يمكن اختيار النظارة الشمسية المناسبة بناء على شكل الوجه.

وأوضحت الجمعية أن الوجه البيضاوي يمتاز بنسبه المتوازنة؛ لذا تتناغم معه كل أشكال النظارات الشمسية.

ومع الوجه، الذي يتخذ شكل القلب، يفضل اختيار نظارة ذات عدسات كبيرة وفاتحة اللون وإطار نحيف، مع مراعاة أن تكون الحافة السفلية للإطار أنحف من الحافة العلوية. فبذلك تبدو النظارة تسير مع خطوط الوجه، التي تتجه للنحافة بالاتجاه إلى الأسفل.

وتضفي النظارات ذات الحواف لمسة تباين على الوجه المستدير، وتمنح معالمه المزيد من الوضوح، الأمر الذي يسلط الضوء على مزايا قسمات الوجه الناعمة. كما يُفضل اختيار العدسات الصغيرة، والابتعاد عن العدسات الكبيرة للغاية، والتي تجعل الوجه يبدو أقصر. وبالإضافة إلى ذلك، يفضل الابتعاد عن التباين اللوني.

وتتناغم النظارات ذات الأُطر المستديرة مع الوجه ذي الحواف؛ حيث إنها تمنحه مظهرا أكثر انسيابية، الأمر الذي تتجلى فائدته مع النساء بصفة خاصة. وتتناسب العدسات الكبيرة والتباينات اللونية القوية مع الوجوه ذات الحواف، التي تتخذ شكل المستطيل؛ لأنها تكسر طول الوجه. أما الوجوه ذات الحواف، التي تتخذ شكل المربع القصير، فتناسبها العدسات الصغيرة والقليل من التباين اللوني.

ومن ناحية أخرى، أكدت الجمعية على أهمية اختيار موديل يقوم بتصفية كل الأشعة فوق البنفسجية، التي يصل طولها إلى 400 نانومتر لحماية العين من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال العبارة “UV 400”.