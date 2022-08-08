هل تتوهم أنك تسمع أصواتا من حولك تناديك ؟.. إليك تفسير ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

في حين أن سماع بعض الأصوات تحيط بك ولا تجد لها أثرًا، يمكن أن يكون عرضًا لبعض مشاكل الصحة العقلية، فليس كل من يسمع أصواتًا مصابًا بمرض عقلي.

يطلق على سماع الأصوات بـ "الهلوسة السمعية"، لكن ما الأسباب العلمية لذلك؟.. هذا ما نستعرضه وفقًا لموقع "webmd".

- الأسباب:

1. الكحول:

يؤدي الإفراط في شرب الكحول إلى رؤية أو سماع أشياء غير موجودة، وفقًا لما ورد في موقع

2. مرض الزهايمر وأنواع أخرى من الخرف:

يمكن أن تسمع أشياء في المراحل المتأخرة من مرض الزهايمر، وهي حالة مشابهة تسمى بـ "خَرَف أجسام ليوي".

3. أورام المخ:

سماع الأشياء لا يشير إلى أنك مصاب بورم في المخ، ولكن يمكن أن يحدث عندما يكون الورم في الجزء من الدماغ الذي يتعامل مع السمع.

4. الصرع:

عندما تؤثر نوبات الصرع على منطقة الدماغ التي تعالج السمع، فقد تسمع صوتًا غير موجودًا.

5. فقدان السمع:

قد يسمع الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع بعض الأصوات الغريبة التي لا يوجد أي منها بالفعل.

6. الحمى الشديدة والالتهابات:

يمكن لبعض أنواع العدوى، مثل التهاب الدماغ أن تجعلك تسمع بعض الأصوات وكأنها تناديك، وينطبق الشيء نفسه على الحمى الشديدة.

7. الإجهاد الشديد:

يمكن أن يسبب الهلوسة السمعية، من الشائع سماع صوت أحد أفراد أسرته بعد وفاته مؤخرًا.

8. مرض الشلل الرعاش:

يمكن أن تصاب بالهلوسة السمعية عندما تكون مصابًا بمرض باركنسون أو مرض الشلل الرعاش.

9. الآثار الجانبية للدواء:

إذا بدأت في سماع الأشياء بمجرد تناول دواء جديد، فقد يكون هذا أحد الأعراض الجانبية له، وبالتالي من الضروري استشارة الطبيب المختص.

10. مرض الغدة الدرقية:

من الأمراض التي يمكن أن تجعلك تتوهم سماع أصوات معينة.

- أنواعها:

هناك نوعان من الهلوسة السمعية ( نفسية وغير نفسية )، حسب تقارير المركز الوطني للبحوث السمعية التأهيلية.

- بعض الطرق التي تساعدك على تقليل ذلك:

1. البقاء منشغلا

يمكن أن يشتت انتباهك الانشغال عن الأصوات، ويساعدك على التعبير عن نفسك والشعور بمزيد من الاسترخاء ويسمح لك بمقابلة أشخاص جدد، عن طريق الاستماع إلى الموسيقى أو ممارسة الهوايات أو القيام بشيء إبداعي مثل الكتابة أو الرسم، وفقًا لموقع "mentalhealth".

2. مشاركة الأصدقاء

يساعد الانخراط مع الأصدقاء المقربين أو أفراد العائلة والتحدث معهم في تعزيز شعورك بأنك مسموع وأقل وحدة.

3. الاهتمام بنفسك

من الضروري أن تهتم كثيرًا بنفسك، ويشمل ذلك مثل اتباع نظام غذائي صحي، وإيجاد طرق للبقاء نشيطًا بدنيًا، التخلص من التوتر أو قضاء الوقت في الهواء الطلق.

أغرب هوايات المشاهير.. مطاردة الزواحف وتجميع دمى باربي

7 حيل تخلصك من رائحة حقائب السفر الكريهة

حتى لا تنخدع.. 5 علامات في الرسائل النصية تكشف كذب المرسل

لماذا لا يستطيع بعض الأشخاص التوقف عن الكذب؟

لماذا يشعر الرجال بالملل سريعا عند التسوق مقارنة بالنساء؟