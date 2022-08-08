بأسعار تبدأ من 177 جنيهًا.. دليلك لشراء مكنسة كهربائية (كيف تختار الأفضل)

محمد اسماعيل - القاهرة - تساعد المكنسة الكهربائية في تخليص المنزل من الغبار والأتربة بسرعة وسهولة، ولكن هناك اختلافات بين المكانس الكهربائية، ولذلك يتعين على المستخدم أن يتحقق من نوعية الأرضية، التي يرغب في تنظيفها، قبل شراء المكنسة الكهربائية الجديدة.

وتتناسب المكانس الكهربائية المزودة بكابل مع عملية إزالة الغبار والأتربة من الأرضيات المغطاة بقطع السجاد.

في حين أن المكانس الكهربائية اللاسلكية والمزودة ببطاريات تتناسب مع الأرضيات صغيرة المساحة، وعمليات التنظيف التي تستمر لفترات قصيرة؛ حيث لا يضطر المستخدم لسحب كابل طويل خلفه أو البحث عن مقابس كهربائية جديدة في مختلف أرجاء المنزل.

وتتناسب المكانس الكهربائية المزودة بفرشاة مع المنازل، التي توجد بها حيوانات أليفة، وتأتي مثل هذه المكانس الكهربائية بوزن أكبر وتعتمد على فرشات دوارة لإزالة شعر الحيوانات الأليفة من قطع السجاد.



ويعتبر معدل استهلاك الطاقة من المعايير الأخرى، التي يجب مراعاتها عند شراء المكانس الكهربائية. وعلى عكس الأجهزة المنزلية الأخرى مثل الثلاجات أو الغسالات لا تشتمل المكانس الكهربائية على ملصق كفاءة الطاقة، ولذلك يجب على المرء الاعتماد على رقم الوات كدليل عند شراء المكانس الكهربائية، وبشكل أساسي كلما انخفض رقم الوات، كانت المكنسة الكهربائية أقل استهلاكا للطاقة الكهربائية.

وعلى الجانب الآخر فإن ارتفاع رقم الوات لا يعني بالضرورة زيادة قدرة المكنسة الكهربائية؛ حيث أن المكانس الكهربائية ذات رقم الوات المنخفض توفر نتائج تنظيف جيدة؛ نظرا لأن كفاءة التنظيف تعتمد على طريقة عمل كلا من المكنسة الكهربائية وأنبوب الشفط وتصميم الفوهات ومسار الهواء.

