الامارات | طفلة و«روبوت» في «مكتبة محمد بن راشد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يضم «المخزن الآلي» في «مكتبة محمد بن راشد» في دبي، أكثر من مليون عنوان، حيث تسير منظومة العمل فيه بالذكاء الاصطناعي، من خلال منظومة عمل ذكية تعمل عن طريق طلب العنوان إلكترونياً، ومن ثم إرسال أمر إلى الروبوتات للبحث أوتوماتيكياً عن «الكتاب»، وجلبه إلى أي من المكتبات التسع المنتشرة في سبعة طوابق، ويتنقل الكتاب عبر مسار إلكتروني وصولاً إلى يد القارئ، فضلاً عن نظام استرجاع إلكتروني للكتب. وفي الصورة طفلة إماراتية تتفاعل مع «الروبوت» في المكتبة مستفيدة من «الخدمات الذكية» الأولى من نوعها في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط عموماً.