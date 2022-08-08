الامارات | «ستراي».. لعبة فيديو تستقطب البشر وتذهل القطط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم تكتفِ لعبة الفيديو «ستراي» (Stray) باستقطاب عدد كبير من اللاعبين البشر منذ إطلاقها في يوليو الماضي، بل كان من المدهش أيضاً أن هذه اللعبة التي تتمحور على هرّ زقاق أثارت أيضاً إعجاب القطط.

ووصل إلى 37 ألفاً عدد متابعي حساب «قطط تشاهد ستراي» على شبكة «تويتر» الاجتماعية، وهي صفحة تخبر عن ردود الفعل الأكثر غرابة للقطط التي تراقب مغامرات الهرّ، وهو الشخصية الرئيسة في اللعبة.

ويجول الحيوان في اللعبة في مدينة تحت الأرض تسكنها روبوتات بشرية الشكل ومخلوقات غريبة، وينبغي عليه باستخدام طائرة مسيّرة أن يحل سلسلة من الألغاز للعودة إلى السطح.

وقال سوان مارتان راغيه من شركة «بلو تويلف» الفرنسية التي صممت «ستراي»: «صنعنا هذه اللعبة مدفوعين بشغف حقيقي» بالهررة.

ويحتفظ قسم كبير من أعضاء الفريق بقطط، ولدى سوان نفسه اثنان من هذه الحيوانات الأليفة هما تاو وليتشي.

وتصدرت «ستراي» المتاحة على «بلاي ستيشن» والكمبيوترات الشخصية ترتيب أفضل إصدارات السنة الذي تضعه منصة «ستيم».

ومع أن بعض النقاد عابوا على «ستراي» الطابع التبسيطي لقصة مغامرتها، أشاد معظمهم بجودتها الغرافيكية، وبمناخها الذي يشبه الحلم، خصوصاً أنها توفر للاعب الاستمتاع والشعور بالحرية كونه يجسد دور قط.