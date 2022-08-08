الامارات | «دبي كوميرسيتي» و«دبي للثقافة» تدعمان المبدعين والشركات الإبداعية المتخصصة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «دبي كوميرسيتي»، المنطقة الحرة الأولى المتخصصة بقطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة، التابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، عن توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، بهدف تعزيز منظومة الأعمال الثقافية والإبداعية في إمارة دبي، وتعزيز استدامة جاذبية الإمارة مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.

وتنسجم هذه الشراكة مع الخطة الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز مكانة دبي عاصمةً للاقتصاد الابداعي، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الهادفة إلى مضاعفة إسهام القطاع في الناتج المحلي لإمارة دبي إلى 5% بحلول 2026، من خلال رفع عدد الشركات والمؤسسات الإبداعية والثقافية إلى 15 ألف شركة، وتوفير 140 ألف وظيفة في قطاعات الاقتصاد الإبداعي المختلفة.

وسيتعاون الطرفان من خلال الاتفاقية على توفير مجموعة من الخدمات لقطاعات مختارة من قطاعات الصناعات الثقافية والإبداعية، تناسب طبيعة أعمالها وباقة الخدمات التي تقدمها «دبي كوميرسيتي»، التي من شأنها دعم تأسيس الشركات وتشغيلها وتطويرها، بما يشمل التأشيرة الثقافية طويلة الأمد الأولى من نوعها والمخصصة للمواهب الإبداعية. وتشمل تلك القطاعات المختارة المؤسسات العاملة في مجال: الموسيقى، الفنون الجميلة، التصوير، صناعة الأفلام والفيديو، الألعاب الإلكترونية، خدمات التصميم والخدمات المعمارية، تصميم المنتج، التصميم والخدمات الإعلانية، التصميم الداخلي، تصميم المناظر الطبيعية، تصميم الأزياء، والتصميم التكنولوجي والبرمجيات.

وستوفر هذه الشراكة مجموعة من العروض الخاصة التي تتنوّع بين مساحات العمل الإبداعية والاستوديوهات وغرف الاجتماعات، وقاعات المعارض والفعاليات الإبداعية والحلول والخدمات المصرفية والاستشارية، وذلك بهدف دعم المبدعين والمهارات الإبداعية والشركات المتخصصة في تعزيز أعمالها، وضمان تقديم إسهاماتها في الاقتصاد الوطني، إلى جانب توفير التسهيلات التي من شأنها رفد الشركات في التوسع الاقتصادي والاستثماري.

في السياق، قال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، الدكتور محمد الزرعوني: «تعكس هذه الاتفاقية حرص (دييز) على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية على مستوى إمارة دبي، بما في ذلك الاقتصاد الإبداعي الذي يُعدّ شرياناً حيوياً للاقتصاد الوطني، ويعتبر من مجالات التركيز الاستراتيجية، لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار والإبداع».

وأضاف: «توفر (دبي كوميرسيتي)، بوصفها واحدة من أحدث المناطق الحرة على مستوى الإمارة، وأسرعها نمواً للشركات العاملة المتخصصة في الاقتصاد الإبداعي، بيئة متطوّرة تواكب المستجدات التكنولوجية السريعة ومناخاً محفّزاً للإبداع، حيث تتميز بمنظومة متكاملة تجمع المحفزات والمرافق والخدمات لتسهم في تمكين الشركات الإبداعية من النمو والتوسع وتقديم قيمة اقتصادية مضافة، بما يدعم المساعي الرامية لتحقيق استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي».

ورحّبت مدير عام «دبي للثقافة»، هالة بدري، بهذه الشراكة بوصفها تجسّد تكامل الرؤى بين الهيئة و«دبي كوميرسيتي»، وتأتي في إطار تضافر الأدوار والجهود وتعزيز علاقات الشراكة مع مختلف الجهات في الدولة، من أجل تحقيق رؤية الإمارة الثقافية. وقالت: «نسعى من خلال تعاوننا مع الجهات الحكومية والخاصة إلى تعزيز القطاع الثقافي في دبي، وتمكين الاقتصاد الإبداعي فيها بشكل فاعل، إذ نرحب بتعاوننا مع (دبي كوميرسيتي)، وندرك مدى التأثير الإيجابي لهذا التعاون الذي نوحّد به الجهود لدعم الصناعات الثقافية والإبداعية والمواهب المبدعة في الإمارة، وصولاً إلى ترسيخ مكانتها على الساحة الثقافية العالمية، وتعزيز العائد الاقتصادي فيها عن طريق دعم نمو الصناعات الإبداعية».

محمد الزرعوني:

«حريصون على توفير بيئة متطوّرة تواكب المستجدات التكنولوجية السريعة، والمشاركة في تهيئة مناخ محفّز على الإبداع».

هالة بدري:

«الشراكة تجسّد تكامل الرؤى بين الجانبين، وتأتي في إطار تضافر الأدوار لتحقيق الرؤية الثقافية للإمارة».