الامارات | «شاعر المليون» تستعرض موضوعات تراثية وثقافية متنوّعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صدر عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي العدد 187 من مجلة «شاعر المليون»، الذي اشتمل على عدد من الموضوعات والاستطلاعات المتنوّعة التي تناولت موضوعات نوعية تثري الساحة الشعرية والثقافية بكل ما هو جديد.

وتناولت كلمة العدد أهمية النخلة والرطب باعتبارهما إرثاً حضارياً خلّده تاريخ الإمارات، وهما أبرز عناصر البيئة المحلية التي تجود بهما الأرض على ابن الإمارات، وتجمعهما الأصالة ووحدة الهوية الوطنية والإرث الخالد، وكذلك التراث الحضاري الإنساني للدولة.

ونوّهت أيضاً بالتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة ورؤيتها الحكيمة في تنمية القطاع الزراعي، التي أوصلت دولة الإمارات إلى مستوى متقدم في إنتاج التمور والرطب وتصديرها لدول العالم.

وشمل العدد الجديد من المجلة استطلاعين: الأول حول آراء عدد من شعراء الوطن العربي حول أهمية الديوان الورقي «المطبوع»، كونه يمثل قيمة مادية ومعنوية كبيرة لدى الشاعر، وأسباب توجه البعض منهم للنشر الإلكتروني عبر منصّات «التواصل الاجتماعي»، لأنها تصل إلى الجمهور بشكل أكبر، وتحقق انتشاراً أسرع وأيضاً بسبب كلفة الطباعة الباهظة.

أما الاستطلاع الآخر فتحدث فيه نجوم أردنيون من برنامج «شاعر المليون» في مواسمه السابقة عما أضافه لهم البرنامج من حيث الحضور والإنجازات وموقفهم اليوم من الساحة الشعرية بمنطقة الخليج، إذ وضع لهم موطئ قدم على هذه الساحة، وحقق لهم حضوراً حقيقياً، جعل الجميع يلتفت لنشاط الحركة الشعرية في بلدهم، ومنحهم شهادة شهرة وحافزاً للاستمرارية بالإبداع وتقديم ما يرضي الذائقة الشعرية بكل مستوياتها.

كما ضمّ العدد حوارات مع مجموعة من شعراء النبطي والفصيح تحدثوا فيها عن تجاربهم ونجاحاتهم والجديد من إصداراتهم الشعرية، وفي زاوية «فيس بوك» أفرد العدد مساحة للحديث عن صفحة الشاعر الموريتاني أحمد مولود رضوان، نجم الموسم الثالث من برنامج «أمير الشعراء»، وتمت إعادة نشر عدد من الأبيات الشعرية المتميزة لنجوم مسرح شاطئ الراحة في زاوية «تويتر»، إضافة إلى عدد من المقالات النقدية لكل من الدكتور خالد الوغلاني، والدكتورة نيفين طينة، وخلود بناصر.

وتضمن العدد حواراً مع مقدمة برنامج «شاعر المليون» في موسمه العاشر، الإعلامية ندى الشيباني، التي تحدثت عن مسيرتها الإعلامية في مجال التقديم التلفزيوني، وتجربتها في البرنامج التي منحتها مساحة جديدة للتعلم واكتساب مهارات جديدة في التقديم، وأن أجمل اللحظات التي أحبتها بالبرنامج هو اختلاف الخروج الإيجابي عن النص والارتجال، أما شغف جمهور الشعر فحمّلها مسؤولية جميلة، معتبرة أن إعادة التجربة شرف كبير لها.