الامارات | «بانيش» يمنع الإعلانات المزعجة أثناء تصفح الإنترنت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طوّر أحد المبرمجين تطبيقاً جديداً باسم «بانيش» يتيح لمستخدمي الهواتف الذكية تصفح الإنترنت دون إزعاج من الإعلانات التي تطلب من المستخدم استخدام تطبيق الشركة المعلنة. وذكر موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أن التطبيق «بانيش» عبارة عن امتداد تتم إضافته إلى برنامج التصفح «سفاري» يساعد في حذف إعلانات «فتح التطبيق».