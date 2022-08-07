9 نصائح لاختيار ملابس الأطفال في الصيف.. منها «شراء الألوان الفاتحة»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تحتار الكثير من الأمهات عند اختيار ملابس أطفالهن خلال فصل الصيف، منهن من تميل إلى الملابس ذات الألوان الفاتحة، وأخريات إلى الداكنة، لذا يوضح «هن» خلال الموضوع الآتي مجموعة من النصائح لمساعدة السيدات عند شراء ملابس صغارهن.

نصائح عند اختيار الملابس الصيفية

وفقًا لموقع Wiki How، عليك باتباع النصائح التالية:

- يفضل اختيار الملابس القطنية، نظرًا لأنها تساعد على امتصاص الماء الذي يخرج من الجسم، كما أنها تكون مريحة للطفل.

- احرصي على شراء السراويل القصيرة، إذ تساعد على منح الطفل الشعور بالراحة خاصة مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

- إذا كان الاختيار للابن، عليك باختيار الشورت الجينز أو القماش، أما الفتيات يمكنك اختيار الفساتين القصيرة بألوان زاهية تساعد على عكس أشعة الشمس الضارة بعيدًا على الجسم.

- يمكنك اعتماد اللون الأزرق والأبيض في دولاب أطفالك لهذا الصيف، لأنهما من الألوان المميزة التي تمنح أطفالك إطلالة أنيقة.

- لا يمكن الاستغناء عن شراء الملابس الفضفاضة، إذ تساعد على الاستمتاع بالأجواء الصيفية، وتجنب الشعور بالحرارة الشديدة التي يكون بها الجو، كما أنها تساعد على الحركة بشكل أفضل.

- يلزم الاهتمام بجميع أغراض الطفل الصيفية، لذا لابد من الاهتمام براحة قدماه أيضًا، إذ يمكنك اللجوء إلى الأحذية الرياضية خلال فترة الصيف، إذ تحد من إصابة القدم بمشكلات مع الحرارة والتعرق.

- عند استعداد الطفل إلى النوم، يلزم الابتعاد عن الملابس الضيقة، ويفضل ارتداءه إلى قطعة قماش واحدة حتى تمنحيه الشعور بالراحة والنوم جيدًا.

- احرصي على ارتداء طفلك للقبعات العريضة، التي تساعده في حماية الرقبة والرأس بأكمله من وصول أشعة الشمس.

- ابتعدي عن اختيار الألوان الداكنة في دولاب أطفالك الصيفي، نظرًا لأنها تتسبب في امتصاص الحرارة إلى داخلها مما يؤثر سلبيًا على الطفل.