أضرار تناول الطعام ليلا.. طبيب تغذية: تسبب أمراضا خطيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكثير من الأشخاص يتبعون نظام غذائي محدد يسيرون عليه طوال حياتهم، خوفًا من أن تلحق بهم الأمراض التي تشعرهم بأنهم في سن الشيخوخة على الرغم من صغر سنهم، وآخرون لا يلقوا اهتمامًا لنوع الأطعمة التي يتناولوها وكذلك الوقت المناسب لها، ولكن يقبلون على الطعام بمجرد شعورهم بالجوع.

فوائد تناول الطعام خلال النهار

وأجرى الباحثون في مركز ساوثويسترن الطبي بجامعة تكساس في دالاس دراسة على عدد من الحيوانات التي تناولت الطعام مثلما شاءت دون النظر إلى الكمية أيضًا، وكشفت نتائج الدراسة بأن الذين تناولوا الوجبات خلال فترة النهار عاشوا أطول من الذين تناولوا الطعام بشكل عشوائي.

وأكدت خبيرة التغذية الأمريكية، أونيكس أديجبولا أن تناول الطعام أفضل للجسم، لأنه يكون هناك وقت للهضم، أما عند تناول الطعام في وقت متأخر لا يستطيع الجسم هضم الطعام خلال النوم، ما يصيب الشخص بمشكلات في الهضم.

وأشارت إلى أن الدهون تتراكم في الجسم خلال فترة الليل، مما يسبب زيادة مفرطة في وزن الأشخاص، وحدوث مشكلات صحية، كما أنه لا يعزز من النوم بشكل صحي، فضلًا عن الإصابة بأمراض السكري والقلب.

الوقت المناسب لتناول الطعام

وقال الدكتور أحمد نوير خلال استضافته لدى برنامج «الستات مايعرفوش يكذبوا» المذاع عبر سي بي سي سفرة، إنه لا يفضل ترك الجسم دون طعام خلال فترة طويلة، ثم الاعتماد على تناول الوجبات خلال فترة الليل.

ونصح طبيب التغذية العلاجية الأشخاص بضرورة الامتناع عن تناول الطعام خلال فترة الليل لأن حرق الدهون يكون قليل، وبالتالي يكون الشخص عرضة للإصابة لبعض الأمراض المزمنة مثل القلب، السكري، والضغط فضًلا على السمنة المفرضة.

وتابع أنه يلزم الحركة عقب تناول الطعام «اتعشى واتمشى»، لأن وجبة الليل تمثل خطرا يهدد الصحة للعادات الخاطئة التي يتبعها البعض، لذا يمكن تناوله قبل ساعتين من النوم.