الشريحة بـ23 ألف جنيه.. ما هي أغلى قطعة فاكهة في العالم وسر ارتفاع سعرها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

دائما ما نسمع عن أنواع غريبة من الفواكه، ولكن هل تعرف ما هي أغلى شريحة فاكهة في العالم، وسر ارتفاع سعرها؟.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة mirror البريطانية، فإن أغلى شريحة فاكهة في العالم، من الأناناس، ويتم زراعتها في المملكة المتحدة، ويصل سعرها إلى 1000 جنيه استرليني، أي ما يعادل 23 ألف جنيه مصري.

- أسباب السعر المرتفع

يقول تقرير الصحيفة، إن أسباب السعر المرتفع لشريحة الأناناس يعود إلى مدى جودة زراعتها وندرة وجودها، والصعوبات التي يواجهها المزراعون في إنتاجها وحصادها، وفقا لما يقوله المزارعون.

كما أن شريحة الأناناس هذه، تحتاج إلى عامين كاملين من أجل النمو، لذلك فهي ثالث أغلى فاكهة في العالم.

- طريقة الزراعة

يستخدم المزارعون تقنيات جديدة لزراعة الأناناس، عن طريق ما يعرف بـ"خداع النبات" بأنه ينمو في بيئة استوائية دافئة، حيث تتم زراعة الفاكهة في حفر خشبية وتدفئتها من خلال إحاطتها بروث الخيول، ويستغرق إنتاج الواحدة منها ونموها عامين.

- هل يتأثر طعمها بروث الخيول؟

وفقا للمزراعين، فإن طعم الفاكهة المزروعة لم يتأثر بروث الخيول، حيث يستخدم فقط للتدفئة.

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