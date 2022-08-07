في يوم عاشوراء.. تعرف على طريقة تحضير العاشورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

يوافق غدًا الاثنين يوم عاشوراء، حيث يحتفل المسلمون بذكرى هذا اليوم المرتبط بتناول وجبة " العاشوراء"، ولكن يجهل العديد من الأشخاص طريقة تحضيرها.

فيما يلي يستعرض الخليج 365، طريقة تحضير العاشوراء، وذلك وفقًا لما ذكرته الشيف سالي فؤاد، عبر برنامجها المذاع على قناة سي بي سي سفرة، وتتمثل فيما يلي:

نقع بمقدار كوبين من القمح يوم كامل في الماء، ومن ثم يتم غسلة جيدًا من الماء، ويتم وضعه على النار حتى يغلي ليتم تسويته.

ثم يتم تصفيته من الماء.

تحضير 3 أكواب من الحليب عليه.

وإضافة إلى الحليب ثلث كوب من السكر.

وضع أيضًا إلى الحليب ملعقتين من النشا إلى الخليط، ويتم إذابته.

وقم بوضع الحليب المضاف إليه السكر والنشا إلى الماء، حتى يغلي.

ومن ثم وضع القمح على الحليب.

ويتم وضعه في أواني للتناول.

وإضافة المكسرات في النهاية حسب الرغبة.

فوائد العاشورا

تعتبر مكونات العاشورا هي التي يكمن بها الفوائد، حيث يساعد القمح على تنشيط إنزيم الفايتيز، الذي يعمل على تكسير حمض الفيتيك حيث يعمل على ربط المعادن مثل الحديد والكالسيوم والزنك، كما يحسن من عملية امتصاصها بالجسم، بالإضافة إلى دوره في تحسين الهضم ، حيث يعمل أيضًا على تنشيط إنزيم الأميليز الذي يكسر النشويات المعقدة الموجودة في القمح.

ويمكن أن تجعل هذه النشويات المعقدة الحبوب صعبة الهضم بالنسبة لبعض الأشخاص، بالإضافة إلى الفوائد الصحية التي يقدمها الحليب حيث يقلل دهون الجسم، ويعمل على نمو العضلات، كما يعزز من صحة جهاز المناعة نظرًا لاحتوائه على العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وذلك وفقًا لما ورد في موقع nourishedkitchen، healthhub.

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