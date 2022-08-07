ماذا يحدث للجسم عند النوم بالعلكة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

هناك العديد من الأشخاص التي تحب مضغ العلكة باستمرار، لتحريك عضلة الفك وتنشيطها، كما تساعد العلكة على تفريغ الطاقة السلبية، ولكن ماذا يحدث للجسم عند النوم والعلكة بفمك بالخطأ؟

مضغ العلكة ليلاً يضر بالأسنان ويبقيك مستيقظاً، ويتسبب في التأثير بشكل سلبي على صحة اللثة، كما يمكن أن يحد ابتلاع العلكة من التنفس، بالإضافة إلى خروج لعاب بكميات كبيرة، وفقًا لما ذكره موقع sleepbubble.

مع اختلاف الأسباب التي تدفع الأشخاص إلى مضغ العلكة، ولكن في بعض الأحيان يكون الأمر مجرد عادة، أو قد يكون مرتبطًا بتخفيف التوتر أو التركيز أو القضاء على رائحة الفم الكريهة، ولكن من الأفضل تجنب فعل ذلك في السرير.

مع العلم غالبًا ما تكون العلكة مليئة بالسكر، فإن مجلة طب الأسنان الأسترالية، توضح أن المنتج يحتوي على الأرجح على أحماض أكالة يمكنها أن تتسبب في تلف الأسنان طوال الليل.

تؤثر العلكة على فتح الفم، حيث بقاء الفم مفتوح يؤدي إلى جفاف الفم، نظرًا للتخلص من اللعاب الذي يعمل على تنظيم درجة حرارة الفم، وبالتالي يكون الشخص معرض لجفاف الفم والحلق أكثر من غيره.

كما أن زيادة حرارة العلكة، ستبدأ في النهاية في الذوبان خلال المساء، وبالتالي ستصبح العلكة لزجة، وبالتالي يمكن أن تبتلعها أو تلتصق بأسنانك أو فمك وقد تعرضك إلى خطر الوفاة، لمنع التنفس عنك.

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