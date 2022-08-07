بعيدًا عن الماء.. نصائح للقضاء على حرقان الفلفل والشطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

عادة ما يعاني العديد من الأشخاص من حرقان الأطعمة الحارة، وغالبًا ما يلجأون إلى تناول الماء البارد للقضاء على ها الشعور دون معرفة أن ذلك لا يعتبر المشروب الصحيح، لذا في السطور التالية سوف نوضح ما يجب القيام به.

تحصل معظم الأطعمة الحارة على الكابسيسينويد، وهي عائلة من الجزيئات الموجودة في جميع أنواع الفلفل الحار تقريبًا، وينبع حرقان الفلفل الحار من تفاعل كيميائي يحدث عندما يرتبط الكابسيسين بمستقبلات الألم داخل الفم، وشرب الماء بعد قضم الفلفل الحار لن يؤدي إلا إلى نشر الكابسيسين داخل فمك، حيث يتلامس مع المزيد من مستقبلات الألم ويضخم الإحساس بالحرق، وذلك وفقًا لما ذكره موقع food.ndtv.

فيما يلي بعض البدائل الرائعة للمياه:

تناول الحليب كامل الدسم أو الكريمة الحامضة كاملة الدسم أو الزبادي حيث يعمل على إزالة الكابسيسين.

وضع زبدة الفول السوداني، حيث يحتوي على نسبة عالية من الدهون التي يمكن أن تساعد في إزالة البهارات بسهولة.

تناول قطعة الخبز التي تعمل على امتصاص الجزيئات التي تسبب الحرقان، وإيقاف الشعور بالحرق.

يجب أن تساعد ملعقة من السكر في حيث يمتص الجزيئات الموجودة في الزيت الحار ويقضي على الشعور بالحرقان.

يمكن لتناول العسل التخلص من الشعور بالحرقان من خلال امتصاص الجزيئات التي تسبب عدم الراحة.

تناول عصير الليمون الذي يعتبر من الحمضيات التي تسيطر على الكابسيسين وبالتالي تقلل الشعور بالحرقان.

مضمضة الفم بالماء الدافئ والبصق لإزالة البهارات التي يمكن أن تكون عالقة في اللسان.

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