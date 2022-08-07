لماذا نتثاءب عندما يتثاءب الآخرون ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

التثاؤب هو عملية لاإرادية في الغالب، يقوم فيها الإنسان بفتح الفم والتنفس بعمق وملء الرئتين بالهواء، وهي استجابة طبيعية جدًا للتعب والإرهاق، وقد يصاحبه عيون دامعة أو تنهدات مسموعة.

لكن، هل تعلم لماذا تشعر بالرغبة في التثاؤب عند رؤية شخص ما يتثاءب؟ .. هذا ما نكشفه وفقًا لموقعي "healthline" و"realsimple".

- أسباب التثاؤب:

أفادت دراسة عام 2014 نشرت في مجلة Physiology & Behavior، وأجريت على 120 شخصًا، أن التثاؤب يحدث بشكل أقل خلال فصل الشتاء، إذا كانت درجة حرارة الدماغ بعيدة جدًا عن المعتاد، فإن استنشاق الهواء يمكن أن يساعد في تبريده.

سبب آخر قد يجعلك تتثاءب هو أن الجسد يرغب أن يوقظ نفسه، تساعد الحركة على شد الرئتين والأنسجة، كما تسمح للجسم بثني عضلاته ومفاصله، ما يدفع الدم أيضًا نحو وجهك ودماغك لزيادة اليقظة.

- لماذا نتثاءب عندما نرى الآخرين يتثاءبون؟

التثاؤب أمر طبيعي، لذا يقوم الإنسان ببعض السلوكيات كنوع من "المُحاكاه المرئية" والتقليد اللاإرادي فقط.

كما أن التثاؤب يحفز" الخلايا العصبية المرآتية "في التلفيف الأمامي السفلي الأيمن للدماغ، والتي يتم تنشيطها عند أداء السلوك الموجه نحو الهدف لتقليد حقيقي، ما يجعلك تتثاءب عند مشاهدة الآخرين.

وأيضًا يرتبط الميل إلى التثاؤب بمستويات نشاط الدماغ في القشرة الحركية للشخص، فكلما زاد النشاط في المنطقة، زاد ميل الشخص إلى التثاؤب.

وأشارت أحدى الدراسات، التي نُشرت في مجلة Personalality and Individual Differences ، إلى 135 طالبًا جامعيًا وشخصياتهم وكيفية تفاعلهم مع حركات الوجه المختلفة.

أظهرت النتائج أنه كلما قل تعاطف الشخص، قل احتمال تثاؤبه بعد رؤية شخص آخر يتثاءب.

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