منى عبد الغني لـ طلاب الثانوية: سوق العمل لن يتوقف عند كليات الطب والهندسة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قدمت الإعلاميتان منى عبدالغني وإيمان عز الدين، نصائح لطلاب الثانوية العامة وذويهم، من أجل اختيار الكلية الأنسب لقدراتهم، خلال حلقة اليوم الأحد من برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على قناة cbc.

وهنأت الإعلامية إيمان عز الدين الناجحين في الثانوية العامة، بعدما حصدوا ثمار اجتهادهم وتعبهم والجهد الكبير الذي بذلوه طوال العام الدراسي الماضي، مضيفة: «أهنئ الأهالي أيضا، لأنهم عندما ينجح أبنائهم يفرحون ويشعرون بأنهم ربوهم بالشكل الأمثل والأنسب».

«مفيش حاجة اسمها كلية قمة»

وتابعت: «عاوزين نقول لأولادنا وأبنائنا الذين نجحوا، فرحنا وهيصنا إمبارح، بس عاوزين نقول ونعيد إن مفيش حاجة اسمها كليات قمة وكليات قاع، كل واحد هيبقى قمة في مكانه، كل واحد هيبقى ناجح في مكانه، كل واحد لو مشي وراء شغفه وإمكانياته الحقيقية الذهين والجسمانية سيحقق نجاحا بشرط أن يكون لديه إصرار وأن يوفقه الله ودعوة الأهل».

بدورها، قالت الإعلامية منى عبدالغني: «في أهالي مش بيفرحوا خالص، جايب 80% أو 90% أومال كنت قاعد بتذاكر وتعمل إيه، هتروح كلية إيه، بلاش كده، افرحوا واتبسطوا، المهم إمكانياته، وإنه يؤدي في المكان الذي يدرس فيه».

أهمية دراسة سوق العمل

وأكدت على ضرورة دراسة سوق العمل، لأن السوق لن يتوقف عند كليات الطب والهندسة، خاصة أن هناك كليات وجامعات تكنولوجية، وهناك طالبات تفكر في التمريض حتى تكون ضمن الفرق الطبية «سيبوا ولادكم يختاروا على راحتهم، وياخدوا نصيحة من حد بيفهم ويشوفوا اللي سبقوهم في التجارب المهمة عملوا إيه».

وردت عليها الإعلامية إيمان عز الدين، قائلة: «التمريض يقدر يدير مستشفى بحالها، وهناك كليات خاصة غالية جدا فتحت قسم تمريض بسبب أهمية هذا القسم، لأن عليه العبء الأكبر في العلاج، إذ أن 80% من العمليات الجراحية تتوقف على كفاءة المريض ومدى تأهيلهم وإمكانياتهم الحقيقية».