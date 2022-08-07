أم لـ4 أطفال تنجح في الثانوية العامة بـ72%.. حققت المعادلة الصعبة

القاهرة - سمر حسين - ماما

استطاعت أم لـ4 أبناء في محافظة الدقهلية أن تحقق المعادلة الصعبة في أن تنجح في الثانوية العامة 2022 وتربي أطفالها وتحقق حلم عمرها في الالتحاق بكلية الحقوق التي تحلم بها، وحصلت على 72% في شعبة علمي علوم، بعد معاناة طوال سنوات دراسة الثانوي العام، إلا أنه بالمثابرة استطاعت أن تصل إلى ما تتمناه.

سارة تحصل على 72% في الثانوية العامة

حصلت الطالبة سارة محمد عبد الهادي، 36 سنة، على الثانوية العامة 2022 شعبة علمي علوم بنسبة نجاح 72% بعد أن استطاعت أن توفق بين مذاكرتها والعناية بأطفالها الأربعة والتنقل مع زوجها بين محافظتي الدقهلية، محل إقامتهما، ودمياط الجديدة لطبيعة عمل الزوج.

سارة ربت أطفالها الأربعة وحصلت على الثانوية

وقالت «سارة»: «قررت خوض التجربة وأن أنجح في بيتي ودراستي وحققت المعادلة الصعبة وربيت أطفالي، ندى في الصف الثالث الإعدادي، ومحمد بالصف الثاني الإعدادي، وعلي بالصف الثاني الابتدائي، وآدم بالصف الأول الابتدائي، وأعتني بهم ومذاكرتهم وبعد أن يناموا أبدأ أنا في المذاكرة».

وأضافت لـ«الوطن»: «كنت أذهب مع أطفال إلى النادي ويتعجب أصدقائي من أنني قررت مذاكرة الثانوية العامة، فتربية الأطفال حمل ثقيل، ولكنها تحتاج إلى إرادة وتحدي «اللي عاوز يعمل حاجة هيعملها وينجح فيها ويحققها»، وكنت أتمنى أن ألتحق بالكلية الحقوق، والحمد لله حصلت على المجموع الذي يؤهلني لدراستها».

الزوج: سارة خاضت تجربة صعبة

وقال الدكتور أشرف علي زوج «سارة»: «زوجتي خاضت تجربة صعبة لكنها كانت علي قدر المسؤولية، فعندما التحقت بالصف الأول الثانوي أصيبت بفيروس كورونا، إلا أنها كملت ونجحت، وفي الصف الثاني الثانوي، أصيبت بجلطة وكملت، وأجرت عملية المرارة في الصف الثالث الثانوي، وكان عندها عزيمة كبيرة على استكمال دراستها».

وأضاف أن ما فعلته زوجته بجد إنجاز كبير، ولم تحصل علي أي دروس خصوصية، وإنما اعتمدت علي مذاكرتها و «يوتيوب»، فما فعلته يفضح أي طالب متفرغ تماما للمذاكرة، ويحصل على دروس طوال العام، ومع ذلك يحصل علي مجموع عادي، إلا أنها كان عندها إصرار كبير فقد كانت معها معهد فني تجاري، وأرادت استكمال دراستها الجامعية.