ربع رغيف وتفاحة.. «القومي للتغذية» يكشف النظام الصحي للحامل

القاهرة - سمر حسين - صحة

قالت الدكتورة جيهان فؤاد عميد المعهد القومي للتغذية، إنّ كل الأمراض المنقولة عن طريق غير العدوى مثل الضغط والسكري وأمراض القلب والكوليسترول العالي كلها ذات صلة مباشرة بالبيئة التي كان فيها الجنين قبل الحمل بـ3 أشهر.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على قناة cbc، من تقديم منى عبدالغني وإيمان عز الدين: «البيئة لو كانت فيها زيادة أو نقص في التغذية، فإن تأثيرهم يكون واحد، فنقص التغذية والسمنة لهما نفس التأثير على الطفل».

أهمية الحفاظ على الوزن للحوامل

وتابعت عميد المعهد القومي للتغذية، أن الفتيات يجب أن يحافظن على وزنهن بداية من الزواج حتى ينجنبن أطفالا أصحاءً: «بتضيعوا وقت كتير في الستائر والسجاجيد والأنتريهات وبتنسوا صحتكم والمفروض إزاي تستعدوا للحمل».

وأشارت إلى أهمية مبادرة الألف يوم الأولى من حياة الطفل، وهي فترة الحمل والرضاعة التي تشكل شكل الطفل، لأن هذه الفترة تشهد وضع بصمة على صحة الطفل في التغذية طوال العمر.

وأكدت: «المكمل الغذائي دواء يمكن الحصول عليه، ولكن في ظروف معينة، فالحامل تحتاج في أول 16 أسبوعا من تكوين الجنين إلى كالسيوم زيادة، إذ يجب ضمان الحصول على نظام غذائي متنوع فيه مواد غذائية مختلفة، ولكن هذا لا يعني الحصول على الكالسيوم في أقراص».

تشويح البهارات قبل الاستعمال

وأشارت إلى أن الولاية التغذوية مهمة للغاية، إذ لا يجب أن يتدخل أي طرف في تغذية الطفل إلا الأب والأم، وليس الجدة والجد: «زي ما بتعلم لغات وتربية إيجابية، لازم تتعلم تعمل الأكل إزاي في البيت».

ونصحت الدكتورة جيهان فؤاد عميد المعهد القومي للتغذية، بالإكثار من الحصول على الفول النابت والبقوليات والحلبة المستنبتة والبليلة وتشويح البهارات قبل الاستعمال، لافتة إلى أنّ هناك احتياجات غذائية طوال الحمل مقسمة على حسب فترة الحمل.

وأوضحت: «الفترة الأولى لا تأكل الأم فيها جيدا، وبعض الأمهات يعانين من صحة التغذية سببها هرموني، إذ تفرز المشيمة هرمونا يجعل الأم لا ترغب في الأكل، بالإضافة إلى ذلك، فإنها تقوم بعمل الوحَم، ويكون لديها اختيارات غذائية عجيبة، وبالتالي في أول الحمل يجب أن تتناول الحامل كوب لبن زيادة، وفي النصف الثاني من الحمل نحتاج إلى تفاحة مع كوب لبن وربع رغيف».