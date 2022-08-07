طريقة عمل العاشوراء زي المحلات.. «هيحبها الأطفال»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

العاشوراء الحلوى من الوجبات المفضلة في البيوت المصرية، إذ يصوم المسلمون في يوم عاشوراء، ويتناولونها بعد الإفطار، ونظرا لسهولة المقادير، يمكن عمل العاشوراء زي المحلات على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي.

مكونات العاشوراء

نصف كيلو قمح مقشر

كيلو ونصف لبن

كوب سكر حسب التذوق

علبة قشطة

3 معالق كبيرة كريم شانتي

3 معالق كبيرة نشا

فانيليا

طريقة تحضير العاشوراء زي المحلات

طريقة عمل العاشوراء زي المحلات، أولا: انقعي البليلة بعد غسلها جيدا، وذلك بعد تنقيتها لمدة 3 ساعات، ثم ضعيها في الحلة وعليها الماء يغطيها مثل الأرز، واتركيها حتى تغلي، ثم بعد الغليان اطفي النار، واتركيها مغطاة لمدة ساعة لكي تستوي تماما، وتتقشر.

2- اهرسي البليلة، واتركي بعض الحبوب، ويمكن خلط جزء منها مع اللبن في الخلط حتى تعطي خليط متوسط جزء منه مهروس والآخر سليم.

في الخطوة التالية في طريقة عمل العاشوراء زي المحلات بعد هرس البليلة صبي اللبن بكوب، جزء علي البليلة والسكر والفانيليا والقشطة والكريم شانتي وقلبي جيدا حتى تمتزج المكونات.

3- وبالجزء المتبقي من اللبن ضعي به النشا ثم ذوبيهم في الكوباية وضعيها على الخليط مع التقليب المستمر حتى تغلي جيدا، ثم قدميها في بولات وزينيها بالمكسرات.

فضل صيام يوم عاشوراء

بعد معرفة طريقة عمل العاشوراء زي المحلات، يبحث الناس عن فضل صوم عاشوراء وهو من الأيام المستحب الصوم بها سُنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع الساعات المقبلة يأتي عاشوراء واحتفالات ملايين المسلمين حول العالم، ولهذا فإن صيامه جائزا وفقا لدار الإفتاء المصرية، إذ قالت عبر صفحتها الرسمية على يوتيوب:«أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وهذا نغفل عنه، ونغفل عن فضله، ومن لم يستطع الصيام بعض أيام في هذا الشهر الكريم، شهر الله المحرم، يجعل صياما فيه من أفضل الأيام في هذا الشهر صيام عاشوراء».