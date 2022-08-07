لماذا يشعر البعض بالنشاط المفاجئ قبل النوم رغم التعب نهارا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

سواء حدث هذا لك مرة واحدة أو يتكرر كل ليلة، يعاني العديد من الأشخاص من ظاهرة الشعور بالتعب أثناء النهار ولكن يحصلون على مزيد من الطاقة قبل النوم مباشرة.

يوضح الدكتور تيوفيلو لي شيونغ، دكتوراه في الطب وخبير في أنماط النوم، أن هذه الظاهرة الشائعة تشير إلى زيادة مؤقتة في الطاقة لدى الشخص الذي يعاني من التعب أو النعاس، وتعرف بالمصطلح الطبي "second wind" والتي تحتمل العديد من الأسباب، نذكرها لكم وفقًا لموقع "insider".

"انفجار الطاقة" قبل النوم:

البالغين لديهم ذروتان من اليقظة خلال النهار، واحدة في الصباح ومرة ​​أخرى في وقت مبكر من المساء، غالبًا ما تسمي تلك الذروة الثانية بـ المنطقة المحظورة أو منطقة صيانة الاستيقاظ ( WMZ). "

وبشكلٍ عام، يتمتع جسم الإنسان بساعة بيولوجية داخلية تساعد في تنظيم فترات النعاس واليقظة طوال اليوم، بالإضافة إلى محرك خاص بالنوم المتماثل، وهو الدافع الطبيعي للجسم للنوم، مع ذلك، خلال ذروة الاستيقاظ الثانية تمتد (حوالي ساعتين إلى ثلاث ساعات قبل وقت النوم)، يعمل نظام التنبيه اليومي على إجبار الجسم على اليقظة ويُزيل مؤقتًا الشعور بالنعاس.

- عوامل أخرى تزيد من شعورك باليقظة قبل النوم:

1. القيلولة:

إذا كنت تشعر بالتعب خلال النهار، فمن الطبيعي أن تأخذ قسطًا من الراحة، وهذه الغفوة تعمل بشكلٍ عكسي عبر التأثير على محرك النوم المتماثل وزيادرة مستويات الطاقة في الليل قبل النوم.

2. الروتين اليومي:

شعورك المستمر بالملل سواءً من أسلوب الحياة المتكرر أو من رتابة العمل، يزيد من الطاقة المختزلة في المساء، ما سيؤثر على وقت اليقظة ليلًا.

3. الهاتف:

يميل معظم الناس إلى الاسترخاء في نهاية اليوم عن طريق تصفح رسائل الوسائل الإجتماعي، ومع ذلك، تصدر الهواتف والشاشات الأخرى أطوال موجات زرقاء تزيد من الانتباه ورد الفعل، ما يجعلك يقظًا طوال الليل.

وبسبب ذلك السلوك المتكرر، فإن الدماغ يحرص على أن يكون الجسم متيقّظًا في مرحلة ما قبل النوم لاستخدام الهاتف، ما يساهم في زيادة الطاقة بغض النظر عن مقدار التعب والإرهاق في النهار.

4. المشاكل الهرمونية:

تفرز الغدد الكظرية هرمون الكورتيزول الذي يفضل أن يكون أعلى في الصباح ثم تنخفض ببطء بحلول الليل، ومع ذلك، في الأفراد الذين يعانون من ضعف الغدة الكظرية، أو الذين يعانون من الإجهاد، لا تنخفض مستويات الكورتيزول في الليل.

ولأن هرمون الكورتيزول مرتفع، فإن الميلاتونين يبقى منخفضًا، ما يجعل الجسم يشعر بالانتعاش واليقظة.

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