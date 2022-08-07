تجنبها.. هذه العبارات تجعلك تبدو ضعيف الشخصية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هناك بعض العبارات التي يجب تجنبها عند الحديث عن أي شئ لأنها تجعلك تبدو ضعيف الشخصية، بدلا من ذلك يجب الاستعانة بكلمات تظهر قوتك أمام الآخرين.

فيما يلي قائمة بالعبارات التي يجب تجنبها لأنها تجعلك تبدو ضعيف الشخصية، وفقا لموقع timesofindia.

- ربما يجب أن نحاول

"ربما" لا تعتبر كلمة قوية، إنها تظهر أنك تجهز نفسك للفشل المحتمل، قل "دعنا نحاول" بدلاً من ربما.

- هل هذا منطقي؟

بدلاً من قول هذه العبارة قبل مشاركة فكرة، اسأل "ما هي أفكارك؟."

- أنا أكره أن أزعجك

في التواصل المنتظم، ليست هناك حاجة لهذه العبارة، إذا كنت تخشى مضايقة شخص ما، فلا تقل ذلك.

- آسف

لا بأس إذا كنت ترغب في الاعتذار عن خطأك، ولكن لا تفرط في استخدام هذه الكلمة.

- لا أريد أن أبدو انتهازيًا

بهذا تحاول أن تقول إنك انتهازي، لذا فأنت تحكم على نفسك حتى بدون أن يحكم عليك أحد.

- في رأيي

للتواصل بشكل أفضل، لا تحتاج إلى هذه العبارات الفارغة، انطلق مباشرة إلى الموضوع.

- أنت تعرف ما أعنيه

هذه العبارة لا تعني شيئا، من الأفضل تجنبها تماما.

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