زوج رحمة أحمد بعد دور «مربوحة»: عشت فترة صعبة بسبب كلام الناس

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تصدر أحمد منصور، زوج رحمة أحمد، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عقب ظهورها مؤخرًا مع الإعلامية منى الشاذلي، وحديثها عن دور «مربوحة» بمسلسل الكبير أوي 6 وقصة دعم زوجها المستمر لها.

زوج رحمة أحمد.. قصة حب في أسبوع واحد

قصة حب أسبوع واحد فقط، كللت بزواج رحمة أحمد، وأحمد منصور، خلال تواجدهما سويًا بالمسرح للدراسة، وفقًا لما أكدته من قبل خلال حوار سابق مع الإعلامية لميس الحديدي: «كان معايا في المسرح، وعشت قصة حب لمدة أسبوع معاه وبعدين اتجوزنا، وهو بيدعمني جدا، ولما كنت بتوتر خلال التمثيل كان بيكون داعم ليا».

مهاراة رحمة أحمد في المطبخ

وكان تطرق زوج رحمة أحمد، من قبل عن حياتهم الزوجية، مؤكدًا أن زوجته قادرة على التوفيق بينه وبين المنزل والأمومة، مع العمل بالتمثيل: «كون أن رحمة أحمد تشتغل في التمثيل اللي بياخد 80% من وقتها وتخلي بالها من بيتها وتربية ابننا مصطفى فهذا أمر كويس جدا».

وعن إمكانياتها ومهاراتها في المطبخ، أكد إنها ليست 100%: «أوحش حاجة بتطبخها المكرونة بالبشاميل».

وعن أصعب الفترات، أكد أنها كانت بسبب الشائعات التي طالتهما عقب حلقتها الشهيرة: «بعد ما خلصت الشغل، لقيت فيسبوك كله بيتكلم عن حلقة (الطقمة)، ووقتها كتبت بوست بهزر بقول إني رجعت لقيت مراتي سيرتها على كل لسان، فالناس طلعت علينا إشاعات طلاق واتضايقنا جدا وعشنا فترة صعبة بسبب الإشاعات».