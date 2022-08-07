بعد إثارة أمينة شلباية الجدل.. 5 فوائد لتناول الطعام باليدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

بدأت خبيرة الإتيكيت أمينة شلباية مؤخرا في تقديم نصائح خاصة حول قواعد الاتيكيت والموضة والجمال، وتدريب الأشخاص على تناول الطعام بالشوكة والسكينة، وذلك عبر نشر مقاطع فيديو من خلال صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وبالرغم من ذلك إلا أن هناك مجموعة من الفوائد الصحية لتناول الطعام باليدين، وفق ما أورد موقعا "parenting" و" food.ndtv".

زيادة الدورة الدموية:

تناول الطعام باليدين هو تمرين عضلي ممتاز وبدوره يزيد الدورة الدموية وتساعد الحركة المفرطة لليدين في الحفاظ على تدفق الدم أكثر سلاسة.

تحسين الهضم:

في اللحظة التي نلمس فيها الطعام بأصابعنا، تشير النهايات العصبية الموجودة في أطراف الأصابع إلى الدماغ بأننا على وشك تناول الطعام وتنتقل الرسالة أيضًا إلى المعدة التي تبدأ في الاستعداد للهضم عن طريق إطلاق الإنزيمات والعصائر الهضمية اللازمة لعملية الهضم السليمة.

فقدان الوزن:

عندما يأكل الأشخاص باليد أثناء قراءة صحيفة أو مشاهدة التلفزيون في نفس الوقت، يكونوا أقل جوعًا أثناء تناول الوجبات الخفيفة، بالإضافة إلى أن تناول الطعام باليد يعزز الشعور بالامتلاء والشبع مقارنة بالأكل باستخدام أدوات المائدة وهذا بدوره يساعد في خسارة الوزن.

منع مرض السكري من النوع 2:

الأشخاص المصابون بالسكري من النوع 2 أكثرعرضة لتناول الطعام بسرعة ممن يستخدمون أدوات المائدة لتناول الطعام، مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من هذه الحالة.

ويرتبط تناول الطعام بالملاعق والشوك بتناول الطعام بشكل أسرع والذي يرتبط باختلال توازن السكر في الدم في الجسم، مما يساهم بشكل أكبر في الإصابة بمرض السكري من النوع 2، لذا ، من الأفضل تناول الطعام باليد.

يمنع حرق اللسان:

عندما يأكل أي شخص بالشوكة، قد لا يدرك مدى سخونة الطعام لأنه ينتقل مباشرة من الطبق إلى فمه، ولكن عندما تلمس الطعام أثناء تناوله بيديك، فإن النهايات العصبية لأطراف أصابعك تنقل قراءة درجة الحرارة إلى الدماغ، وبالتالي تمنعك من حرق لسانك.

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