علماء: جدري القرود يظل حيا لأسابيع على الأطعمة المجمدة والماء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

يواصل العلماء سعيهم لكشف كل جديد عن فيروس جدري القرود المنتشر في الفترة الأخيرة، حيث يمكن أن يظل الفيروس مستقرًا لأيام وحتى أسابيع على الأطعمة المجمدة والماء، وفقًا لتقرير صادر عن مديرية العلوم والتكنولوجيا بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS).

ووفقا لموقع newsweek، فإن جدري القرود يستمر في الانتشار في جميع أنحاء العالم، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 22485 إصابة مؤكدة على مستوى العالم اعتبارًا من 29 يوليو، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، حدثت جميعها تقريبًا في البلدان التي لم تبلغ تاريخيًا عن حالات جدري القرود.

هناك أيضًا الكثير مما يعرفه الخبراء عن المرض، وقد تم تقديم تفاصيل كثيرة في تقرير DHS للعلوم والتكنولوجيا، حيث يكشف عن كل شيء من قابلية الانتقال إلى الجرعات المعدية، وإلى متى يمكنه البقاء على قيد الحياة خارج الجسم.

- تطورات جدري القرود

ويصف التقرير جدري القرود بأنه "مستقر للغاية" في البيئة، كما يمكن أن يعيش "لأيام إلى أسابيع في الماء والتربة والأطعمة المجمدة".

ولم يكشف التقرير عن المدة التي يمكن للفيروس أن يعيش فيها على الأسطح، لكن مركز السيطرة على الأمراض قال، إن الباحثين وجدوا الفيروس الحي بعد 15 يومًا من ترك منزل المريض خاليًا، وفقًا لإحدى الدراسات.

- جدري القرود والملابس

وقال مركز السيطرة على الأمراض أيضًا إن فيروسات الجدري، مثل جدري القرود، يمكن أن تعيش في البياضات والملابس والأسطح بشكل جيد في البيئات المظلمة والباردة والجافة.

وأضاف أن المواد المسامية مثل الفراش والملابس قد تحتوي على فيروسات حية لفترة أطول من المواد غير المسامية مثل البلاستيك أو الزجاج أو المعدن.

- ماذا عن المطهرات

فيما يتعلق بالتطهير، قال التقرير إنه حتى 12 يوليو، لا توجد بيانات توضح فعالية المطهرات الأكثر شيوعًا ضد فيروس جدري القردة، لكن يوصى باستخدام المبيض ضد الفيروسات الناشئة، وذكر التقرير أيضًا أن الاختبار باستخدام فيروس اللقاح - وهو قريب من جدري القرود - يشير إلى أن المطهرات Virkon و Dettol و Sanytex فعالة.

البقاء على قيد الحياة على السطح مهم، لأن الخبراء يعرفون أنه في حين لعب الانتقال الجنسي دورًا مهمًا في انتشار المرض هذا العام، يمكن أن ينتشر جدري القرود عن طريق الأشياء الملوثة مثل الملابس.

- طرق الانتشار

وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن الفيروس يمكن أن ينتشر أيضًا عن طريق الاتصال المباشر بالطفح الجلدي الذي يسببه، والتلامس مع سوائل الجسم، والاتصال بإفرازات الجهاز التنفسي، والاتصال الحميم مثل الجنس، والتقبيل، والعناق، والاتصال المطول وجهاً لوجه، أيضا، يمكن للمرأة الحامل أن تنقل الفيروس إلى الجنين، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن ينتقل الفيروس من الحيوانات المصابة، بما في ذلك لحومها.

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