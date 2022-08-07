لا تتوقع.. هذه هي درجة الحرارة المُثلى لقتل الجراثيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تستجيب الجراثيم، مثل الفيروسات والبكتيريا والفطريات بشكل مختلف لدرجات الحرارة الباردة والساخنة، على سبيل المثال، ينتشر فيروس الأنفلونزا في الطقس البارد، ولهذا يكون موسم الأنفلونزا في الشتاء.

تعتبر درجات الحرارة المرتفعة أكثر ملاءمة لقتل الجراثيم، لكن هذا لا يشير إلى أنه يجب عليك البدء في تعقيم كل شيء بالحرارة، يقول مانيش تريفيدي، مدير قسم الأمراض المعدية في "أتلانتيك كير": "إن استخدام الحرارة لتعقيم كل شيء ليس ضروريًا، غسل اليدين بشكل صحيح من الطرق الأكثر فعالية لمنع انتشار الجراثيم".

وهناك حالات أخرى يمكن أن تقتل فيها درجات الحرارة المرتفعة الجراثيم، غلي الماء لقتل البكتيريا في المنتجات الغذائية، أو استخدام غسالة الصحون لتعقيم الأطباق، أو غسل الملابس وتجفيفها لتطهيرها، وفقًا لما ورد في موقع "insider".

- ما هي درجة الحرارة المُثلى لقتل الجراثيم ؟

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن درجات الحرارة من 140 - 150 درجة فهرنهايت أي ما يعادل (60-65) درجة مئوية كافية لقتل معظم الفيروسات، كما أن الماء المغلي يجعلها آمنة من مسببات الأمراض مثل البكتيريا والفيروسات والطفيليات.

إضافة إلى ذلك، يوصي بتسخين الماء أو المنتجات الغذائية حتى حرارة 70 درجة مئوية للقضاء على أكثر أنواع البكتيريا شيوعًا مثل: Legionella، وهو نوع شائع من البكتيريا توجد في الماء.

إذا كان لديك ملابس أو أقمشة تحتاج إلى تطهير، تنصح خدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة (NHS) بضرورة غسلها عند درجة حرارة عالية (140 درجة فهرنهايت) ، أي 60 درجة مئوية، مع استخدام منتج يحتوي على مبيض، ما يزيد من تأثير المطهر.

ومع ذلك، هذا فقط لتطهير ملابس المرضي، بالنسبة للملابس العادية، فإن التجفيف هو الضروري، ذلك لأن حرارة المجفف تتراوح من 57 - 65 درجة مئوية، لأن رطوبة الغسالة تسمح بنمو بعض أنواع البكتيريا والفطريات، لكن التجفيف جيدًا يمنع ذلك.

وينطبق الشيء نفسه على غسل الأطباق، لا يجب تسخين الماء بدرجة كافية أثناء الغسيل اليدوي لقتل البكتيريا الموجودة على الأطباق بشكل صحيح، مع ذلك، فإن غسالة الأطباق عادةً ما تكون ساخنة بما فيه الكفاية لتعقيم الأطباق.

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