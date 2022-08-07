دعاء يوم عاشوراء للزواج.. «اقضي حوائجي يا الله ويسر لي أموري»

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

يحتفي المسلمون باستقبال يومي تاسوعاء وعاشوراء، إذ يعدان من الأيام المباركة التي يجرى تقديسها، والتعبد خلالها من خلال الصيام والصلاة والتضرع بأفضل الدعاء، وذلك لما لهما من ثواب عظيم، إذ تبحث العديد من الفتيات عن أفضل دعاء يوم عاشوراء للزواج، رغبة في أن ييسر المولى سبحانه وتعالى أمور زواجهن.

ويمكن التضرع بالدعاء يوم عاشوراء للزواج، بأفضل الأدعية التي تردد خلال هذا اليوم المبارك والفضيل، وهذا ما نستعرضه في السطور التالية، وفقا لـ دار الإفتاء المصرية.

دعاء يوم عاشوراء للزواج

ويأتي من أفضل الدعاء يوم عاشوراء للزواج ما نستعرضه في السطور الآتية:

- اللهم يسر لي أموري، وسهل لي طريقي إلى الزواج.

- اللهم ارزقني رجلًا صالحًا، واجعله خير صاحب لي في الدنيا.

- أدعوك يارب في يوم عاشوراء، أن تبارك لي في نفسي، وترزقني التقوى والعفاف، وتقرب لي الخير.

- يارب في هذا اليوم الفضيل، اجمع بيني وبين الذي أحب بالحلال في رضاك وشرعك.

- اللهم اكرمني مما عندك، وعجل لي بما يدخل السرور إلى قلبي.

- اقضي حوائجي يا الله ويسر لي أموري في الزواج، وأتمها لي على خير.

أفضل الأدعية لأبنائك في يوم عاشوراء 2022

ويأتي من أفضل الدعاء أيضًا من الأم لأبنائها في يوم عاشوراء:

- يارب قر عيني بأولادي، ولا تحرمهم وتحرمني من رحمتك يارب العالمين.

- اللهم ارزقهم الهداية والعفاف وصلاح الحال، واغنيهم برحمتك عمن سواك.

- اللهم أصلح شؤون أولادي، وقر عيناي بهم، وبصلاح أحوالهم في الدنيا، وارزقعم بفضلك بما يتمنون.

- اللهم ارزق أولادي العطاء والبر وأضع الرحمة في قلوبهم.

- يارب اهدي أولادي إلى صراطك المستقيم، وابعدهم عن حب الذنوب والمعاصي، واحفظهم بعينك التي لا تنام يا أرحم الراحمين.