طريقة عمل الشلولو مع بدء صيام السيدة العذراء.. «حضريها في دقايق»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

بدأ صيام السيدة مريم العذراء لدى الكنيسة الأرثوذكسية، إذ يحرص عليه غالبية الأقباط بهدف طلب الشفاعة من السيدة العذراء، والمقرر أن تمتد فترة الصيام 15 يومًا، تنتهي 22 أغسطس.

وارتبط صيام السيدة مريم العذراء، لدى الكثيرين بإعداد وتحضير وجبة الشلولو، خاصة بمناطق وقرى صعيد مصر، إذ أبدعت السيدات هناك في تحضيرها وتقديمها، كوجبة متكاملة مليئة بالفيتامينات.

ويرصد «هُن» في السطور التالية، للسيدات طريقة عمل الشلولو، لتحضيرها وإعدادها في المنزل بدون تكلفة.

مقادير عمل الشلولو

1/2 كيلو ملوخية ناشفة

فصوص ثوم مفروم

زبدة

طماطم مكعبات

بصل

فلفل حار

كزبرة خضراء

كزبرة ناشفة

ماء

كمون

فلفل

ملح

طريقة عمل الشلولو

- في وعاء عميق، ضعي الملوخية الناشفة في الماء.

- احضري الخلاط الكهربائي، وافرمي البصل مع الثوم، وضيفي الطماطم والكمون والكزبرة والفلفل والشطة، واخلطي جيدًا.

- ضيفى الملوخية المُبللة إلى الخليط، ثم ارفعيهما على النار.

- اضربي المكونات بالخلاط اليدوي وتترك حتى تنضج.

- ارفعي الشلولو على النار مُجددًا، حتى تتماسك وتنضج، ثم تُقدم مع الأرز

الجدير بالذكر، أن الحديث عن وجبة الشلولو كان بدأ خلال العامين السابقين، تحديدًا مع بداية موجات كورونا، إذ ذهب بعض الأطباء إلى أنها تقي جهاز المناعة، وفي مقدمتهم رئيس قسم التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، الدكتور مجدي نزيه، خلال لقاء تلفزيوني، الذي أكد خلاله بأن طبق «الشلولو» من أكفأ مقومات المناعة والمضادات لفيروس كورونا.