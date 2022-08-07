معاناة والد بوسي مع ابنته قبل وفاته: «معزمتنيش على فرحها ولا مرة قالتلي يا بابا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعرفها المتابعون بصوتها القوي المميز، وأغانيها الشعبية التي حجزت مكانها بين الحفلات والمناسبات، فلا أحد يعرف عن المطربة «بوسي» سوى أغانيها، وظهورها في القليل من الأعمال الدرامية، قبل أن تندلع شرارة الحديث عن خلافاتها مع والدتها في نهاية 2020، ليبحث المتابعون والجمهور عن الزاوية الأخرى المجهولة في حياة الفنانة بوسي.

واليوم رحل محمد شعبان والد المطربة الشعبية بوسي عن عالمنا، في خبر بات يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي على الفور، خاصة بعدما تصدره «التريند» مرارًا وتكرارًا بعد حديثه عن علاقته المتوترة بابنته.

ويرصد «هُن»، الخلاف الأبرز بين الثنائي الذي عرفه وتابعه الجمهور حينها.

استغاثة بسبب الديون.. وادعاءات بالجحود

شرارة كبيرة اندلعت على لسان محمد شعبان والد المطربة الشعبية بوسي، بعدما اتهمها بالجحود، وعدم السؤال عنه حتى في أصعب أوقاته، خاصة أنه كان يعيش بمنزل غير آدمي، ويعاني من الحساسية في الصدر، والمياة البيضاء التي أجبرته على غلق ورشته ومصدر رزقه الوحيد، ما دفعه لاستدانة 17 ألف جنيه لإجراء عملية على أمل أن تدفعهم له ابنته، قائلًا: «بنتي مش بتسأل عليا، ومن فترة وأنا ماعرفش عنها أي حاجة، أنا عندي 77 سنة، ومش قادر أتحرك وتعبان وعندي البروستاتا، ومابشفش بعيني، ومحتاج أعمل فيها عملية».

والد بوسي: بحبها وحقي تصرف عليا

استعطاف للمتابعين، سار عليه والد بواسي، عقب اتهامها بالجحود، خلال حديث سابق لـ«هُن»، مؤكدًا أنه يحبها وينتظر السؤال عنه، وأنه امتنع عن الإنفاق عليها بسبب الظروف التي مر بها عقب انفصاله عن والدتها: «كنت بدفع النفقة وأكتر، من يوم ما طلقت أمها وهي عمرها 4 سنين، لحد سن الـ15، وحقي إنها تصرف عليا زي ما عملت قبل كده، وكنت بكلمها من تليفونات تانية وبترد، وتقولي ماشي هبعتلك ومش بتبعت»، إلا أنه رفض الحديث عن المبلغ المالي الذي كان يقدمه لها حينها، كما امتنع أيضًا عن الرد على اتهامه بالإهمال فيها منذ الصغر.

متابعًا: «كانت بتبعتلي فلوس من فترة من غير ما تشوفني، والفلوس ماكنتش بتكفيني، ومابقتش تبعتلي أي شيء، وبعت للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين عشان يطيب قلبها عليا، لكنه ماعملش أي شيء، أنا محتاج بنتي جنبي فى العمر ده، أنا خلاص فاضلي خطوات على الموت».

«بوسي»: أنا مش عاقة

ولم تصمت «بوسي» طويلًا على الاتهامات، إذ ردت في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي، قائلة: «أنا لو عاقة مكنتش أطلب من أمي إني أنزل اشتغل وأنا عندي 15 سنة، علشان أساعدها، وأنا اتولدت وأبويا مش موجود في حياتي، وكان مطلق أمي وهي حامل فيا بشهرين»، متسائلة: «أنت كنت فين وأنا في وسط المشاكل، وكنت محتاجة حد يقف جنبي وأحس إني ليا ضهر».

وعن علاقتها بوالدتها، أوضحت الفنانة: «مفيش بينا علاقة أصلًا.. واللي ربتني أمي وأقاربها، وكنت بشوفه في الشارع مقدرش أقوله يا بابا.. أنا عندي إخوات تانيين من أم تانية، ومكنش حتى بيصرف عليهم، ومجوزش ولا واحدة فيهم.. ووالدي تزوج كثيرًا، وعندي أخ لو شوفته في الشارع معرفوش».

مضيفة: «أنا محستش من ناحيته بحنية الأب.. وأنا مقصرتش معاه رغم قلة الحنية، ولما بعرف إنه عاوز فلوس ببعت مع ناس، وفيه ناس عارفة الكلام ده».

لم يحضر حفل زفافها

جدير بالذكر، أن الفنانة احتفلت بحفل زفافها على مصفف الشعر الرجالي المشهور هشام ربيع، في مايو 2022، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور العديد من المشاهير داخل الوسط الفني والإعلامي، إلا أن والدها لم يكن بين صفوف المدعوين بسبب توتر علاقتهما.