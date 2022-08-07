تحذير.. لا تُعلم طفلك السباحة إذا كان في هذا العمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال:

السباحة من أنواع الرياضات المحببة للأطفال، فهي تعدّ من النشاطات التي تعزز صحة القلب والشرايين والرئتين، وتساعد في زيادة القوة البدنية والمرونة، إضافة إلى التوازن، لذلك يريد الأباء تعليم أطفالهم في سن مبكرة.

ولكن هناك بعض التحذيرات التي نوهت إليها الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال لحمايتهم من الغرق، إذ ذكرت أنه في الفترة الأخيرة انتشرت العديد من الفيديوهات لمدربي السباحة، وهم يدرّبون رُضع لم يتجاوز عمرهم السنة الواحدة في حمامات سباحة كبيرة.

لذلك أصدرت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بيانا عن عدم تدريب الأطفال السباحة الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات، وإذا لازم الأمر فيكون بداية من عام.

أضرار السباحة على الأطفال أقل من عام؟

- الإصابة بمشكلة أذن السبّاح

عادة ما يظل بقايا الماء في الأذن خاصة عند الأطفال، وهذا يؤدي إلى الإصابة بعدوى بكتيرية تسببها المياه التي بقيت في قناة الأذن الخارجية لفترة طويلة من الزمن، ما يوفر بيئة رطبة لنمو البكتيريا، وتسبب الالتهاب حكة داخل الأذن.

- الإصابة بأمراض الرئة

يتسبب وجود الكثير من الكلور في حمامات السباحة إلى زيادة خطر الإصابة بالربو وأمراض الرئة المختلفة، خاصة عند الأطفال الصغار.

- تحسس البشرة

يسبب الكلور الموجودة في ماء المسابح الحكة للأطفال، لذلك عادة ما ينصح بغسل الجسم جيدًا بعد الخروج منها، واستخدام الصابون الطبيعي في ذلك.

- جفاف الشعر

تسبب السباحة جفاف الشعر، وذلك لأن الكلور يتفاعل مع الشعر ويجعله جاف ومتقصف، لذلك ينصح دائما بارتداء البونيه الخاص بالسباحة قبل النزول إلى الماء.

- كتف السباح

تسبب حركة الذراع المتضمنة في معظم تقنيات السباحة إجهادًا كبيرًا للأصفاد المدورة أو عضلات الذراع / الكتف، ويمكن أن يؤدي تكرار هذه الحركات إلى تلف الأنسجة، وتزيد احتمالية هذه المشكلة عند الأطفال، وذلك لضعف عضلاتهم.

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