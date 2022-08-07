منها شرم الشيخ والغردقة.. أسعار تذاكر الطيران الداخلي في 5 مدن ساحلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يفضل العديد من المصريين السفر إلى بعض الأماكن الساحلية داخل مصر بالطائرة، رافضين فكرة التنقل بين المواصلات العامة، من أجل قضاء رحلة مميزة وشيقة للهروب من حر الصيف.

الخليج 365 يقدم خدمة لمحبي السفر بالطائرة إلى المدن الساحلية داخل مصر، تتمثل في أسعار تذاكر الطيران الداخلي.

- شرم الشيخ

أرخص سعر تذكرة طيران من القاهرة إلى شرم الشيخ 775 جنيها.

أغلى سعر تذكرة طيران من القاهرة إلى شرم الشيخ 10180 جنيها، وفقا لموقع skyegtours.

- الغردقة

أرخص سعر تذكرة طيران من القاهرة إلى الغردقة 1246 جنيها

أغلى سعر تذكرة طيران من القاهرة إلى الغردقة 10290 جنيها، وفقا لموقع skyegtours.

- أسوان

أرخص سعر تذكرة طيران من القاهرة إلى أسوان 1467 جنيها.

أغلى سعر تذكرة طيران من القاهرة إلى أسوان 10290 جنيها، وفقا لموقع skyegtours.

- مرسى علم

سعر تذكرة طيران من القاهرة إلى مرسى علم 2593 جنيها، وفقا لموقع goextours.

- الإسكندرية

سعر تذكرة طيران من القاهرة إلى الإسكندرية 1983 جنيها، وفقا لموقع goextours.

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