"كوني على الموضة".. أحدث صيحات الجينز في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - ترغب المرأة في إطلالة عصرية جذابة تعكس تفرد أسلوبها، وفي صيف 2022 نقدم أحدث صيحات الجينز ليمنح المرأة إطلالة مميزة:

الجينز المخطط

أوردت مجلة "Elle" المعنية بالموضة والجمال أ أن الجينز المخطط يمثل نجم الموضة النسائية في صيف 2022، إذ يمتاز بطابع جريء يخطف الأنظار، لا سيما الموديلات ذات الألوان الزاهية مثل الوردي والأزرق السماوي.

لذا ينبغي تنسيقه مع قطعة فوقية تتسم بالبساطة والهدوء مثل تي شيرت أحادي اللون، وذلك لتسليط الضوء على الجينز من ناحية وللبعد عن التكلف والمبالغة من ناحية أخرى.

وتكتمل أناقة الإطلالة بصندل ذي نعل مسطح أو حذاء رياضي يكتسي باللون الأبيض.

الجينز المطبوع

ويمثل الجينز المطبوع “Printed Jeans” نجم الموضة النسائية، ويزدان بطبعات ذات ألوان زاهية تتنوع بين طبعة الزهور الحالمة وطبعة الباتيك ذات الطابع الهيبيز والطبعات الهندسية مثل شكل المُعيّن ذات الطابع العصري وطبعات جلد النمر ذات الطابع الشرس، بالإضافة إلى الخطوط ذات الطابع الأنيق.

وأضافت “Elle” أن الجينز المطبوع يأتي هذا الموسم بقصة واسعة ليمنح المرأة إحساسا بالراحة، مشيرة إلى تنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث يمكن تنسيقه مع قطعة فوقية أساسية تكتسي باللون الأبيض أو الكريمي للحصول على إطلالة أكثر هدوءً، كما يمكن تنسيق السروال مع قطعة فوقية تزهو بأحد الألوان الموجودة في طبعة السروال.

ذو الأرجل الواسعة

ويأتي الجينز ذا الأرجل الواسعة (Wide leg jeans) نجم الموضة في الصيف ليمنح المرأة إحساسا بالراحة وإطلالة جريئة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الجينز ذا الأرجل الواسعة يتناغم مع صندل ذي أربطة، مشيرة إلى أن طريقة التنسيق هذه تستحضر روح السبعينيات الجذابة.

وأضافت “Elle” أنه يمكن الحصول على إطلالة هادئة تناسب العمل من خلال تنسيق الجينز ذي الأرجل الواسعة مع صندل ذي أربطة يكتسي بألوان محايدة مثل الأسود والأبيض والبني.

وللحصول على إطلالة تناسب الحفلات الصيفية يمكن تنسيق الجينز ذي الأرجل الواسعة مع صندل ذي أربطة يتألق بألوان زاهية مثل الأصفر الشمسي والأخضر الفستقي والوردي.

الممزق باللون الأبيض

وأوردت مجلة “Instyle” أن الجينز الممزق “Destroyed Jeans” يعود بقوة في صيف 2022، مشيرة إلى أنه يكتسي هذا الموسم باللون الأبيض ودرجات الكريمي الفاتحة ليتمتع بطابع أكثر أناقة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الجينز الممزق الأبيض يتألق هذا الصيف بقصة واسعة ليمنح المرأة تهوية جيدة وإحساسا بالراحة.

وأشار “Instyle” إلى أن الجينز الممزق الأبيض يمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة جذابة من خلال تنسيقه مع توب أسود وصندل ذي إصبع واحد أسود أيضا؛ حيث تخلق هذه التوليفة طابعا جريئا يخطف الأنظار.

كما يمكن الحصول على إطلالة راقية من خلال تنسيق الجينز الممزق الأبيض مع بلوزة بنفس درجة اللون وصندل أنيق.

ويمكن أيضا تنسيق الجينز الممزق الأبيض مع قطعة فوقية تزهو باللون الوردي أو الأخضر للحصول على إطلالة صيفية جذابة تشيع أجواء البهجة والإقبال على الحياة.

في التنورة

أيضا التنورة الجينز غير المتماثلة تمثل نجمة الموضة وتمتاز بطرف سفلي غير مستو، إذ إن هذه القصة المتفردة تجعل السيقان تبدو أطول مما هي عليه.

وعن كيفية تنسيق التنورة الجينز غير المتماثلة أوضحت “Elle” أنه يمكن تنسيقها مع قطعة أساسية مثل تي شيرت بسيط أحادي اللون، بينما يمكن الحصول على إطلالة أكثر جرأة من خلال تنسيقها مع توب قصير كاشف للبطن “Cropped Top”.

ولإطلالة أنيقة يمكن تنسيق التنورة الجينز غير المتماثلة مع بلوزة أو قميص.

وبالنسبة للأحذية، تتناغم التنورة الجينز غير المتماثلة مع صندل ذي نعل مسطح أو حذاء رياضي أو بوت جريء.

التنورة الجينز بوسط عال للغاية

وتتألق التنورة الجينز هذا الصيف بقصة ذات وسط عال للغاية “Ultra High Waist”، والذي يصل إلى السرة، ما يجعل القوام يبدو أطول وأنحف.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن التنورة الجينز ذات الوسط العالي للغاية تطل بقصة قصيرة فوق الركبة بقليل، وتكتسي بالأزرق الفاتح والأزرق المتوسط والأسود.

وتتمتع التنورة الجينز ذات الوسط العالي للغاية بطابع جريء ومتحرر بفضل مظهرها الممزق والطرف السفلي ذي الأهداب.

وتمتاز التنورة الجينز ذات الوسط العالي للغاية بتنوع إمكانيات تنسيقها؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقها مع تي شيرت أساسي وحذاء رياضي، في حين يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيقها مع بلوزة خفيفة وبليزر وصندل أنيق.

السالوبيت

ويمثل السالوبيت الجينز نجم الموضة النسائية، ويطل هذا الموسم بتصاميم متنوعة؛ حيث إنه يزهو باللون الأزرق المميز للدنيم أو يكتسي بالأبيض أو يزدان بالخطوط.

ولإطلالة صيفية أكثر جرأة وتحررا يطل السالوبيت الجينز بأرجل قصيرة.

ويمتاز السالوبيت الجيز بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث يمكن تنسيقه مع تي شيرت أساسي أو توب قصير مع حذاء رياضي للحصول على إطلالة كاجوال.

كما يمكن تنسيق السالوبيت الجينز مع قميص أو بلوزة ذات أكمام منتفخة أو من الدانتيل المثقوب وصندل مسطح للحصول على إطلالة أنيقة.

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