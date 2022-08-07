منها الحبال والصيادين.. أحدث صيحات الصنادل للمرأة هذا الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - يعد الصندل حذاء أساسيا لا غنى عنه خلال فصل الصيف لما يوفره من تهوية جيدة للقدم. وفي صيف 2022 يطل الصندل بباقة كبيرة من الموديلات ليرضي كل الأذواق.

صندل الصيادين

وأوضحت كلاوديا شولتس من المعهد الألماني للأحذية إن هذا الموسم يشهد رواجا كبيرا لصندل الصيادين “Fisherman Sandals”، وهو عبارة عن مزيج بين الصندل والحذاء النصفي، وهو مغلق من الأمام.

ويعد هذا الصندل مناسبا بصفة خاصة للمرأة، التي تتمتع بسيقان طويلة وممشوقة، كما أنه يمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث يمكن تنسيقه مع تنورة طويلة أو فستان صيفي أو سروال جينز. كما أنه يضفي على بذلة العمل الأنيقة طابعا صيفيا خفيفا.

الصندل ذو الأربطة

ويعد الصندل ذو الأربطة يعد من الموديلات الكلاسيكية الرائجة بقوة هذا الصيف، مشيرة إلى أنه يتلألأ هذا الموسم بالألوان الميتالك كالذهبي والفضي.

ويطل الصندل ذو الأربطة بكعب مسطح ويتناغم مع السراويل، أو بكعب صغير مع أربطة عند الكاحل ويتناغم مع الفساتين.

الصندل ذو النعل السميك

ويغزو الصندل ذو النعل السميك “Chunky Sandals” موضة الصنادل النسائية هذا الصيف. وأوضحت مستشارة التسوق الألمانية ماريا هانز أن هذا الصندل يمتاز بوسادة قدم مريحة وأربطة عريضة للغاية ونعل منصة متوسط.

ويتسم هذا الصندل بطابع رياضي مريح، ويمكن ارتداؤه مع الإطلالات المختلفة بما في ذلك إطلالة العمل.

صندل "الكلوج"

وأضافت هانز أن صندل "الكلوج" (Clog) يخطف الأنظار إليه هذا الصيف من خلال الكعب الخشبي، مشيرة إلى أنه يزدان بحليات تضفي عليه طابعا أنثويا رقيقا.

ويتناغم صندل "الكلوج" بصفة خاصة مع السراويل الواسعة وإطلالات الجينز.

صندل "الجلادياتور"

وأوردت مجلة “Elle” أن صندل "الجلادياتور" (Gladiator Sandal) يمثل نجم موضة الأحذية النسائية في صيف 2022 ليمنح المرأة إطلالة جريئة تخطف الأنظار.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن صندل "الجلادياتور" مستوحى من صندل المصارعين الرومان؛ حيث إنه يمتاز بالأربطة الكثيرة، التي تلتف حول الكاحل أو حول الساق بأكمله.

ويطل صندل "الجلادياتور" بنعل مسطح أو نعل البلاتوه السميك أو نعل الإسبادريل، كما تأتي بعض الموديلات بإصبع.

ويكتسي صندل "الجلادياتور" هذا الموسم باللون الأسود غالبا، في حين تتلألأ بعض الموديلات باللون الذهبي.

ويمتاز صندل "الجلادياتور" بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث يتناغم الموديل، الذي يلتف حول الساق بالكامل، مع تنورة قصيرة أو شورت جينز، في حين يمكن تنسيق الموديل، الذي يلتف حول الكاحل، مع فستان صيفي أبيض أو كيمونو مزخرف.

كما يمكن تأكيد الطابع البوهيمي لصندل "الجلادياتور" من خلال تنسيقه مع فستان كروشيه.

صندل الحبال

وأفادت مجلة “Instyle” بأن صندل الحبال يمثل نجم موضة الأحذية النسائية في صيف 2022 ليمنح المرأة إطلالة عصرية جريئة ويوفر للأقدام تهوية جيدة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن صندل الحبال يكتسي في الغالب بدرجات البيج الفاتحة والغامقة، كما تزهو بعض الموديلات باللون الأزرق السماوي.

وأضافت “Instyle” أن صندل الحبال يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيق الصندل مع سروال جينز وتوب قصير كاشف للبطن (Crop Top).

كما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيق صندل الحبال مع فستان بقصة اللانجيري “Slip dress” من الحرير، والذي يمتاز بطابع مفعم بالأنوثة والفخامة؛ حيث تخلق هذه التوليفة الجريئة، التي تكسر قوالب التنسيق الجامدة، تباينا مثيرا يخطف الأنظار.

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