في ذكرى وفاتها الأولى.. هكذا تحدثت دلال عبد العزيز عن الموت «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عام كامل مر على وفاة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، التي رحلت عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض، وذلك عن عمر ناهز الـ62 عامًا، لكنها ما زالت حية بأعمالها وسيرتها الطيبة ومواقفها الإنسانية في ذاكرة ابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم، وكذلك محبيها في جميع أنحاء الوطن العربي.

كيف تحدثت الفنانة دلال عبد العزيز عن الموت؟

للفنانة دلال عبد العزيز العديد من التصريحات التي كشفتها في لقاءاتها المتعددة، عن الكثير من مواقفها الشخصية، وكذلك كيفية شعورها بالحزن عندما تفقد شخصًا مقربًا منها، إذ كانت تُعرف خلال حياتها بتواجدها المستمر وحرصها الشديد على تقديم واجب العزاء دائمًا عند حدوث حالات الوفاة للمقربين منها، سواء داخل أو خارج الوسط الفني.

وفي خلال أحد اللقاءات التليفزيونية النادرة، تحدثت الفنانة الراحلة عن الموت ومدى تأثرها الشديد عند فقدانها شخص قريب منها، إذ قالت: «فراق بني آدم أو حد عزيز عليا أوي دي بتموتني، بتقطعني، طبعًا الواحد فقد ناس كتيرة قريبين ليه، يعني أبويا مثلا الله يرحمه يوم ما مات ده كان البكاء الحقيقي ليا».

دلال عبد العزيز تتأثر بوفاة صديقتها

كما تحدثت الفنانة دلال عبد العزيز عن تأثرها بأحد المواقف التي لم تغب عن ذاكرتها يومًا، وذلك بعدما فقدت صديقة لها وأبنائها في حادث، حيث واصلت: «وصديقة كانت أعز صاحبة ليا، متربية معايا من ابتدائي لغاية ما اتخرجنا من الجامعة مع بعض، أتوفت هي وأولادها في حادثة وسابت بيبي صغير أنا دايما بسأل عليه، يعني دي لحظة فراق عشرة مش سهلة، العشرة مش سهلة يعني».