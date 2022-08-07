طريقة عمل العاشوراء في المنزل.. حضريها في دقايق وبمكونات بسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ساعات قليلة فاصلة بين استقبال المسلمين ليوم عاشوراء، أحد أفضل الأيام المستحب بها الصيام حسب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتم خلاله الاحتفاء بالصيام والصلاة والتضرع إلى المولى عز وجل بأفضل الدعاء، وكذلك تحرص العديد من ربات البيوت على معرفة طريقة عمل العاشوراء في المنزل، التي تتميز بمذاقها الخاص وسرعة تحضيرها.

ولكل ربة منزل ترغب في تحضير طبق العاشوراء بوصفة بسيطة وسهلة، نستعرض طريقة عمل العاشوراء في المنزل، حسب ما قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل العاشوراء في المنزل

- المقادير:

كوبان من القمح المنقوع والمسلوق جيدًا

جوز هند

3 أكواب من اللبن

سكر حسب الرغبة

زبيب

3 ملاعق من النشا

قرفة ناعمة ومطحونة جيدًا

طريقة تحضير العاشوراء في المنزل

ابدأي أولى خطوات طريقة عمل العاشوراء، بإضافة كمية من القمح المسلوق إلى اللبن وضعيهما على النار.

- تُضرب الكمية الأخرى من القمح المسلوق مع بقية كمية اللبن أيضًا في الخلاط، ومن ثم يضافا إلى الكمية الأولى.

- يُضاف كل من الزبيب والسكر وجوز الهند مع القرفة الناعمة وتُقلب المكونات جيدًا.

- تُصب العاشوراء في الأطباق وقدميها، وزيني الوجه بالقرفة الناعمة والزبيب وجوز الهند.

طريقة عمل العاشوراء في الفرن

- المقادير:

قمح مسلوق

قشطة بلدي

لبن

ملعقة صغيرة من السمنة

بيكنج بودر

سكر حسب الرغبة

جوز هند

زبيب

مكسرات

خطوات عمل العاشوراء في الفرن

- توضع كميات قليلة من السكر واللبن مع القمح على النار.

- ضيفي الزبيب والسمنة مع جوز الهند وقلبي المكونات جيدًا.

- ضيفي نصف الكمية من القشطة على العاشوراء وقلبيهما جيدًا.

- ضعي المكونات على النار وضيفي إليها البيكنج باودر.

- ادخلي العاشوراء إلى الفرن بعد وضعها في الطاجن، وضعي القشطة على الوجه.

- اتركيها في الفرن حتى يحمر وجهها ومن ثم قدميها.