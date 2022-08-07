زوج «هناء» أكبر طالبة بالثانوية العامة يستعيد ذكريات نتيجتها: أجمل يوم

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

عام كامل مر على ذكرى احتفال محمد سليمان بنجاح زوجته «هناء» صاحبة لقب الطالبة الأكبر بمرحلة الثانوية العامة خلال عام 2021، التي نجحت في تحقيق النجاح عقب قرار التحاقها بالمرحلة واستكمال دراستها وهي أم لـ 5 أبناء.

زوج «هناء» يستعيد ذكريات اليوم المميز في حياتهما

وخلال تصريحاته لـ«هن» كشف محمد سليمان، عن تفاصيل الذكرى المميزة والسعيدة التي عاشها بسبب نجاح زوجته «هناء» خلال العام الماضي، بمرحلة الثانوية العامة، واجتيازها للأمر بسهولة بالغة، «مفيش أجمل من ذكرى البوست اللي كتبته لها يوم نجاحها، كتبته علشان أجبر بخاطرها وأرفع معنوياتها لأن كان عندها ملحق فرنساوي فى الوقت اللى كنا متوقعين إن مجموعها يبقى جيد جدًا على الأقل، وسبحان الله أنا كتبت البوست علشان أجبر بخاطرها، وخلال ثلاث ساعات يكون البوست تريند على مستوى مصر كلها، وبدل ما أنا بس اللي راضيتها، مصر كلها بقت تراضيها».

الالتحاق بكلية الخدمة الاجتماعية

ومثلما كانت السيدة «هناء» هي الأكبر سنًا في المرحلة الثانوية، أصبحت أيضًا الأكبر بالفئة العمرية بعد أن التحقت بكلية الخدمة الاجتماعية، وهو ما زاد شعور زوجها بالفخر الشديد تجاهها، وتذكره كافة أحداث يوم إعلان نتيجتها بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث قرر توجيه رسالة خاصة من الدعم لكافة الطلاب، لافتًا إلى أنه يجب على أي طالب التخلص من الشعور بالإحباط في حال لم ينجح في تحقيق النتائج المرجوة التي يرغب بها: «الثانوية العامة مش محور للسعادة والنجاح، وإنما هي بداية لطريق وسبيل جديد فى مشواره النجاح».