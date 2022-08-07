ماذا حدث لابنة حارس العقار بعد عامين من تفوقها في الثانوية؟.. النجاح مستمر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع سماع أسماء اوائل الثانوية العامة، لا يمكن ألا تتذكر الطالبة هبة حامد محمود عبد السميع، التي عُرفت إعلاميًا في 2020 بـ ابنة حارس عقار الإسكندرية، بعدما نجحت في حصد مجموع 406.5 درجة، بنسبة 99.15% في الثانوية العامة، علمي علوم، لتحقيق حلمها وحلم أسرتها البسيطة في الالتحاق بكلية الطب.

داخل غرفتها البسيطة، التي تتوسطها ترابيزة من البلاستيك وكرسي، تحت بير السلم بأحد العقارات في منطقة «فلمنج» بالإسكندرية، وضعت «هبة» هدفها بنصب أعينها لتجد نفسها أمام الكُتب لأكثر من 9 ساعات يوميًا، لتصل لمرادها في النهاية وهو تحقيق حلم مجموع كلية الطب، إذ حققت 99.15% بالثانوية العامة، لتقف مكتوفة الأيدي خوفًا من الالتحاق بكلية الطب وتحقيق مرادها، أمام تكاليف الدراسة، التي منحها لها الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، للدراسة بالكلية طوال سنوات الدراسة، بشرط التفوق الدراسي في كل عام.

ماذا حدث لابنة حارس العقار: «المسيرة مستمرة»

ماذا حدث لابنة حارس العقار؟، سؤال قد يدور بالأذهان مع إعلان نتيجة أوائل الثانوية العامة 2022، متسائلين عن مصير أشهر المتفوقين بالأعوام القليلة السابقة، وعلى رأسهم «هبة».

ويحكي والد الطالبة، حامد محمود الذي يعمل حارساً للعقار على السؤال، مؤكدًا أن ابنته تستكمل مسيرة تفوقها بالثانوية العامة، والتي بدأتها باليوم الأول من الصف الثالث الثانوي، وحتى يومنا هذا: «لسه بنتي متفوقة بامتياز في كلية الطب».

وتابع والد هبة طالبة كلية الطب بجامعة الإسكندرية، خلال حديثه لـ «هُن»: «بنسيبها في أوضة ليها تذاكر براحتها عشان محدش يعطلها ولا يضايقها، وتذاكر وتحقق اللي نفسها فيه، امتياز كل سنة إن شاء الله».

قصة الطالبة هبة

وكانت «الوطن» نشرت قصة والد «هبة» منذ عامين، الذي يتقاضي ألف جنيه شهريًا ويسعى إلى تعليم أولاده الثلاثة ويعاني من ضيق الحال، وكفاح ابنته في المذاكرة حتى استجاب الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، لها حينها، لتلتحق بكلية الطب بعد حصولها على 99.15% في الثانوية العامة.