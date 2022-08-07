أسباب الإصابة بإمساك الحمل وطرق الوقاية منه.. تجنبي المسكنات

القاهرة - سمر حسين - ماما

تواجه السيدات الكثير من التغيرات التي تطرأ عليهن خلال حملهن، ومن بينها الإمساك الذي يعتبر من أكثر المشكلات التي تسبب لهن إزعاجًا، وتبدأ معاناته في فترة منتصف الحمل أو نهايته، إذ لا تستطيع معظم السيدات على النوم بشكل متواصل لآلامه المزعجة التي تصاحبهن.

أسباب الإصابة بإمساك الحمل

والسبب الرئيسي وراء الإصابة بالإمساك خلال فترة الحمل هو تأثير هرمون البروجيسترون على حركة الأمعاء بالنسبة للسيدات الحوامل، مما يقلل من حركة الأمعاء ويجعلها ضعيفة، وبالتالي معدل الهضم يتغير عن الطبيعي كما يتغير معدل تناول السيدات للطعام، ويقلل معظمهن في السوائل والألياف التي يحتاجها الجسم، مما يزيد المشكلة حدًة، وذلك حسبما أوضحت الدكتورة سارة سعيد أخصائي النساء والتوليد والتجميل النسائي خلال حديثها لـ«هن».

نصائح للحد من آلام الإمساك

وفي فترة منتصف الحمل، تلجأ السيدات إلى تناول الفيتامينات مثل الحديد، وهو ما يزيد من تفاقم المشكلة، لذا يحاول الأطباء تفادي المشكلة التي تصاب بها النساء الحوامل من خلال توجيههن إلى اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات التي تحتوي على كمية كبيرة من الألياف، فضلًا على الحفاظ على الحصول على فيتامين سي أو تناوله من عصير البرتقال.

وتابعت أخصائي النساء والتوليد أنه يلزم الحفاظ على تناول كمية مناسبة من السوائل، مع الامتناع عن تناول الآتي:

- الابتعاد عن تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على كمية من الكافيين مثل الشاي، والقهوة، نظرًا لتأثيرها السلبي على الإمساك.

- يلزم اللجوء إلى الطبيب المعالج في حال زيادة الأعراض أو عند الشعور بألم شديد، حتى تضمنين الحفاظ على سلامة طفلك أيضًا.

- يفضل مراجعة الطبيب المتخصص من وقت إلى آخر، وإعلامه بكل ما يطرأ عليك من تغييرات خلال فترة الحمل.

- تجنب تناول أدوية مسكنة دون استشارة الطبيب.