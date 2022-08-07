حشرة غريبة تثير الجدل على «تيك توك».. تسببت في هروب سيدة من عملها «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو حقق ملايين المشاهدات عبر موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك»، وذلك بعدما وثق ظهور حشرة غريبة داخل أحد المكاتب الخاصة، تسببت في هروب المرأة صاحبة المكتب من مكان عملها، بعد شعورها بالذعر الشديد.

تفاصيل الفيديو المثير للجدل

وخلال مقطع الفيديو الذي نشرته السيدة البريطانية عبر منصة الفيديوهات «تيك توك»، ظهرت حشرة كبيرة الحجم، وتبدو وكأنها كرة من الغبار تتطاير، وهو ما أثار خوف المرأة منها، وكذلك اشمئزازها، ما دفعها لترك مكتبها على الفور.

وخلال الفيديو قالت السيدة مازحة، إنها رأت حشرة قد تبدو قاتلة، ولكنها متخفية في هيئة كرة من الغبار، وسرعان ما يحقق الفيديو ملايين المشاهدات التي وصلت إلى نحو 9 ونصف مليون مشاهدة، وذلك حسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

تفاعل المتابعين مع فيديو الحشرة القاتلة

حقق الفيديو ملايين المشاهدات وكذلك التعليقات التي جاءت ما بين السخرية ودعم السيدة البريطانية في موقفها تجاه هذه الحشرة الغريبة، التي لم يتم التعرف عليها بعد، إذ جاء من بين التعليقات: «عند رؤيتها كنت سأفقد الوعي»، «الآن لا أستطيع حتى أن أثق بكرات الغبار الآن».

الكشف عن نوع الحشرة الغريبة

فيما كشف أحد المتابعين خلال تعليقه عن نوع الحشرة الغريبة، موضحًا أنها تعرف بـ «Reduvius personatus»، وهي نوع من الحشرات القاتلة التي تسمى بحشرات الغبار، فيما يطلق عليها بعض الخبراء «الصياد المقنع».

وباستخدام تنكرها بالغبار الذي يظهر على جسمها، تتمكن هذه الحشرة من اصطياد الحشرات المفصليات الصغيرة بما في ذلك قمل الخشب، والنمل الأبيض، وبق الفراش.