عام من الحزن والحب.. كيف عبرت إيمي ودنيا عن حبهما لـ دلال عبد العزيز: أجمل أم في الدنيا

القاهرة - سمر حسين - ماما

لا يمر سوى بضعة أيام إلا واعتاد المتابعون على رؤية منشور خاص بالفنانة الراحلة دلال عبد العزيز من قبل بناتها دنيا وإيمي سمير غانم، فمنذ وفاتها قبل عام، ويحرص الثنائي على التعبير عن مشاعر حبهما وتعلقهما الشديد بوالدتهما التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم، بعد صراع كبير مع المرض.

حب وتعلق بدلال عبد العزيز

خلال المنشورات اللاتي يدونها كل من دنيا وإيمي سمير غانم، تظهر مشاعر تعلقهما الشديد بوالدتهما، فهي رحلت بجسدها فقط، لكنها ما تزال حية في قلوبهما، إذ اعتاد الثنائي على نعيها بمختلف الكلمات المؤثرة مع مرور كل يوم تقريبا.

دنيا سمير غانم لـ دلال عبد العزيز: علمتيني الرضا

«الرضا اللي علمتهولي هو اللي مخليني مستحملة فراقك، يا أجمل وأحن وأعظم أم في الدنيا، يارب تكوني مرتاحة وسعيدة، زي ما كنتي عايشة بتريحي كل الناس».. بهذه الكلمات المؤثر وجهت دنيا سمير غانم إحدى الرسائل لوالدتها بعد مرور أشهر طويلة من وفاتها.

وفي رسالة أخرى تكاد تكون أوجعت قلوب العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، نعت «دنيا» والدتها في رسالة مؤثرة قالت خلالها: «ماعنديش حاجة أقولها غير إني بقيت يتيمة فعلا يا أمي، أنتي علمتيني الرضا وأنا راضية، وعلمتيني أقول على كل حاجة الحمدلله، وآخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك وتعبك الحمدلله».

إيمي سمير غانم لوالدتها: أحلى ذكرى في حياتي

علاقة حب من نوع خاص جمعت بين الفنانة دلال عبد العزيز وابنتها الأصغر «إيمي»، وهو ما يظهر في رسائل الأخير لوالدتها.

فقبل عدة أشهر نشرت إيمي سمير غانم صورة لوالدتها بملابس الإحرام، ووجهت لها خلالها كلمة «بحبك».

وفي ذكرى ميلاد دلال عبد العزيز الأولى، نشرت إيمي صورة جمعتها بها وبشقيقتها دنيا، ووجهت خلالها رسالة تهنئة خاصة لوالدتها قائلة: «كل سنة وانتي طيبة يا مامي يا أحلى ذكرى في حياتي، يارب في الجنة ونعيمها وأشوفك هناك».

«والله أجمل ست شوفتها في حياتي».. عبارة خاصة دونتها أيضا إيمي سمير غانم على صورة نادرة لوالدتها.