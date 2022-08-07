فيديو يحبس الأنفاس.. أب ينقذ طفله في آخر لحظة من الموت

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقذ أب في البرازيل طفله من موت محقق في ثوان قليلة، وتفادي وقوع كارثة مروعة في مشهد مرعب يحبس الأنفاس.

في التفاصيل، نزلت الأم من على دراجة نارية يقودها الأب والطفل في حضنه لشراء ما يلزمهم من السوبر ماركت، وفجأة شاهد الأب سيارة قادمة بسرعة عالية فالتقط طفله سريعاً واصطدمت السيارة بالدراجة وحطمتها بالكامل. ولولا يقظة الأب لوقعت كارثة مروعة.

وبحسب وسائل إعلام برازيلية، وقع الحادث المرعب في مدينة ساو فيليكس دو زينغو، بولاية بارا شمالي البرازيل، يوم السبت 30 يوليو.

وحسب الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة، وكان الأب يسند الرضيع الذي يبلغ عامًا واحدًا، والجالس على الدراجة النارية، حين مرت دراجة نارية تقودها فتاة، وفي اللحظة التالية جاءت من خلف الأب سيارة بيضاء صغيرة وهي تسير بسرعة كبيرة وقد فقد السائق السيطرة عليها، كانت في طريقها للاصطدام بالدراجة، وهنا خطف الأب الطفل بين يديه بسرعة أكبر من السيارة التي حطمت دراجته.

وقالت قناة "اس بي تي نيوز": إن سرعة رد فعل الأب أنقذت الرضيع من موت محقق.

وقالت شرطة ساو فيليكس دو زينغو: إنها حددت هوية سائق الشاحنة، وتم استدعاؤه للتحقيق في الحادث؛ حيث أكد أنه فقد السيطرة على الشاحنة، وحاول تفادي الدراجة النارية لكنه لم يستطع.

وفي النهاية توصل الأب وسائق الشاحنة إلى اتفاق؛ حيث قدم السائق الأموال لإصلاح الدراجة النارية، بينما تنازل الأب عن البلاغ ضده.

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