منى المنصوري تكشف معايير اختيار لجنة تحكيم جائزة المرأة العربية: السر في الكفاءة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

سعيًا وراء دعم المرأة وتمكينها وتسليط الضوء على الدور التي تلعبه في المجتمع المدني، والإنجازات التي تقدمها من وقت لآخر، في مختلف المجالات والإبداع المستمر طوال الوقت، أطلقت مؤسسة الرّخ، الإماراتية، تنظيم جائزة المرأة العربية، برئاسة مصممة الأزياء الإماراتية منى المنصوري، والكاتبة البحرينية عهدية أحمد السيد، كما يشاركهم أيضا الشاعرة العراقية ساجدة الموسوي.

كواليس لجنة تحكيم جائزة المرأة العربية

كما تعتبر الناشطة الاجتماعية الدكتورة نوير العرادة، من أهم المشاركين في جائزة المرأة العربية، بخلاف بطلة سباق السيارات المغربية هند أبا تراب، وروت مصممة الأزياء الإماراتية منى المنصوري، كواليس تأسيس تلك الجائزة، خلال حديثها لـ«هُن»، إذ تقول: «تلك الجائزة تعزز من مكانة المرأة إذ دائما نسعى لإطلاق المباردات التي تسهم في تطوير الدور القيادي والتنموي للمرأة وإلقاء الضوء على الإنجازات التي تصل إليها بين الحين والآخر في شتى المجالات».

دلالة اختيار أسماء لجنة التحكيم

وفيما يخص كواليس اختيار لجنة التحكيم، قالت مصممة الأزياء منى المنصوري، خلال الحديث:«أعضاء لجنة تحكيم الجائزة يمتلكن خبرات كثيرة، كلُ في مجاله، كما نحرص على الشفافية والدقة في الاختيار، وجود الكفاءات النسائية في مجلس الأمناء ولجنة التحكيم، شيء يدعو للفخر، وتخلق نوعا من التنافس كما تعد تلك الجائزة من أهم الجوائز العربية والدولية المخصصة للمرأة».

انجازات المرأة العربية والمصرية

وتختتم مصممة الأزياء، منى المنصوري بالحديث عن المرأة: «لدى المرأة في جميع انحاء العالم، الكثير من الإنجازات وتستطع أن تقدم المزيد والمزيد من النجاح والعطاء المستمر، فضلا عن تقلد العديد من المناصب في مختلف المجالات، ومنافسة الرجال وإثبات الكفاءة والتفاني في العمل، خاصة المرأة العربية والمصرية، من مختلف الطبقات وبمختلف الحياة والحالة الاجتماعية».