فنانة أمريكية شهيرة تتعرض لحادث مميت: اشتعلت النيران في سيارتها «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعرضت الفنانة الأمريكية الشهيرة، آن هاش، إلى حادث خطير، كاد يؤدي بحياتها، بعدما اصطدمت سيارتها بمنزل في لوس أنجلوس، ما تسبب في النهاية إلى اشتعال النيران بداخلها، وعلى الفور بدأت وسائل الإعلام الأمريكية المختلفة، تنشر العديد من مقاطع الفيديو المصورة التي التقطت الحادث.

زتم نقل الفنانة آن هاش، من قبل المسعفين في إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس إلى مستشفى محلي وهي في حالة حرجة، إذ تعرضت للحروق والجروح.

تفاصيل الحادث

وكشف مسؤولون أمريكيون عن تفاصيل الحادث، موضحين أن سيارة الفنانة كانت اصطدمت بمنزل في حي مار فيستا بلوس أنجلوس، أمس الجمعة الماضية، ما أدى إلى اشتعال النار في السيارة والمنزل، وعلى الفور حضرت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس، ليعثروا على الفنانة داخل السيارة وهي على قيد الحياة، بعدما استغرقوا أكثر من ساعة للوصول إليها وحصر وإطفاء النيران داخل المبنى المتضرر، وفقًا لشبكة CNN.

أكد ضابط الإعلام بشرطة لوس أنجلوس جيف أن السيارة كانت تسير بسرعة عالية عندما انحرفت عن الطريق لتصطدم بالمنزل.

الحالة الصحية لـ آن هاش

وعلى الجانب الآخر، أكد مصدر مقرب من الفنانة آن، أنها محظوظة لأنها على قيد الحياة، لكنها ما زالت في وحدة العناية المركزة لتعرضها لحروق شديدة ومن المقرر أن تنتظر فترة طويلة من التعافي.

من هي آن هاش؟

آن هاش، فنانة أمريكية شهيرة، اشتهرت في عدد كبير من أفلام تسعينيات القرن الماضي، وعلى رأسها Seven Nights وDonnie Brasco، فضلًا عن مشاركتها في مسلسل «عالم آخر Another World».