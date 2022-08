تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة أشهر مكافحة سرطان بالعالم.. جمعت 170 مليون جنيه

القاهرة - سمر حسين - صحة

كشف سيباستيان، زوج السيدة ديبورا جيمس تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة واحدة من أشهر محاربات السرطان في العالم، حيث قال إنه قبل زوجته المحتضرة على رأسها وأخبرها أنه يحبها قبل وفاتها بسرطان الأمعاء.

وقضت ديبورا لحظاتها الأخيرة ممسكة بيدي زوجها، الذي وقف إلى جانبها أثناء حملتها لجمع 7.4 مليون جنيه إسترليني بينما كانت تكافح المرض الذي استسلمت له في النهاية، وذلك بحسب ما نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

اللحظات الأخيرة في حياة ديبورا

قال سيباستيان للصحيفة إنه قبل زوجته الإنجليزية على رأسها، وأخبرها كم يحبها، وإنه سيعتني بالأطفال وآخر شيء قاله لها هو إنه كان فخور جدًا بها، ثم ماتت.

تم تشخيص الصحفية ديبورا بسرطان الأمعاء غير القابل للشفاء، ولكن على الرغم من ذلك واستمرت في استضافة بودكاست You and Me and Big C على إذاعة BBC Radio 5 Live حول معاناتها مع مرضها.

وفي شهر مايو الماضي أخبرها الأطباء بأنها ستعيش أياما قليلة فقط، لكن ديبورا شقت طريقها خلال شهرين كاملين آخرين، متحدية الصعاب لتمضية أسابيعها الأخيرة مع أطفالها وزوجها خارج المستشفى، وقال زوجها إن موتها سلمي بشكل لا يصدق.

وقال زوجها إنها كانت تعرف ما كان يحدث لها، ومع ذلك كانت لا تزال قادرة على العثور على تلك اللحظات للحياة، وهو يشعر بالرهبة مما حققته زوجته أثناء تعاملها مع مثل هذا الألم العاطفي، وفي الأشهر التي سبقت وفاتها، كان تناولت ديبورا الشاي مع الأمير ويليام، مما جعلها سيدة بحسب الإنجليز.

تبرع بـ170 مليون جنيه

وصممت ديبورا قمصان Charity T-Shirt كخط ملابس لجمع ملايين آخرين لصندوق Bowelbabe لأبحاث السرطان وتبرعت له بمبلغ 7 ملايين و400 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل أكثر من 170 مليون جنيه مصري.