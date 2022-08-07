توقعات الأبراج وحظك اليوم 7-8: نصيحة وتحذير.. ومكافأة لهذا البرج

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم، مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".
برج الحمل :
عاطفياً: الشريك ينتظر منك مفاجأة سارة تزيل الخلافات بينكما.
مهنياً: فكر خارج الصندوق لتحقيق أهدافك العملية.
مالياً: تنتظر مكافأة تقديرا لعملك، قد تكون مالية أو معنوية.
برج الثور:
عاطفياً: تمتلك طاقة حب كبيرة اليوم.
مهنياً: دعك من بعض الحماقات التي تحدث حولك وركز في عملك.
مالياً: تتحسن أمورك المادية يوما بعد يوم، كن حذرا فيما سيأتي بعد.
برج الجوزاء:
عاطفياً: تلتقي بصديقا أو حبيبا كنت تنتظره منذ زمن
مهنياً: ربما تواجه بعض العقبات في العمل، تعامل معها بكل حكمة.
مالياً: لديك خطط مؤجلة، حان الوقت لإنجازها كما يمكنك الاستعانة بزملائك.
برج السرطان:
عاطفياً: تشعر ببعض التوتر مع الشريك، تعامل مع الأمر بحكمة.
مهنياً: لا تترد في طلب المساعدة من زملائك.
مالياً: عليك التركيز في عملك لتحقيق ما تريده وزيادة دخلك.
برج الأسد:
عاطفياً: أنت بحاجة لعشاء رومانسي يجمعك بشريكك لتهدئة الأمور المتوترة.
مهنياً: ترقية في طريقها إليك وسوف تجني ثمرة اجتهادك.
مالياً: مكافأة مالية وتقدير من زملائك ومديرك في العمل.
برج العذراء:
عاطفياً: اليوم مناسب للتنزه مع الأهل والأقارب وتحقيق دفء أسري.
مهنياً: تنمية مهاراتك وتطويرها أمر هام للحصول على فرصة عمل أفضل.
ماليا: تشعر بعدم الرضى عن دخلك وتسعى لزيادته.
برج الميزان:
عاطفياً: تشعر بفراغ عاطفي، اندمج مع عائلتك لتشعر بالحب بينهم.
مهنياً: أحلامك قد تتحول لواقع ولكن احذر التكاسل.
مالياً: لديك تحسن على الصعيد المادي، ولكن احذر التبذير.
برج العقرب:
عاطفياً: طاقة حب تسيطر عليك تجاه شريكك.
مهنياً: أنت بحاجة لأخذ قسط من الراحة.
مالياً: كن حذرا فأنت كثير الإنفاق على ما لا تحتاجه.
برج القوس:
عاطفياً: صعوبات تمر عليك مع شريكك حاول أن تتجازوها بحكمة وعقل.
مهنياً: دماغك مزدحم بالأفكار حاول ترتبيها واعرضها على مديرك بثقة ولا تتردد.
مالياً: طالب بمستحقاتك المالية في عملك، هذا حقك.
برج الجدي:
عاطفياً: اجلس بالمنزل وشاهد فيلمك المفضل مع شريكك.
مهنياً: تشعر بضغط في العمل يصيبك بالتوتر.
مالياً: أنت بحاجة لمراجعة حساباتك ومصروفاتك الفترة الحالية.
برج الدلو:
عاطفياً: تشعر بالغدر من شريكك، لا تتخذ قرار قبل أن تتأكد.
مهنياً: يصيبك الإجهاد، اطلب إجازة واستمتع وانطلق بعيدا عن العمل.
مالياً: لتحسين وضعك المادي ابحث عن فرصة عمل أخرى مناسبة لإمكانياتك.
برج الحوت:
عاطفياً: احذر تفاقم الخلافات مع شريكك.
مهنياً: لا تجعل المشاجرات تؤثر على تركيزك في العمل.
مالياً: حان الوقت للبدء في مشروع جديد، لكسب المزيد من الأموال.