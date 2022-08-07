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توقعات الأبراج وحظك اليوم 7-8: نصيحة وتحذير.. ومكافأة لهذا البرج

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محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم، مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

برج الحمل :

عاطفياً: الشريك ينتظر منك مفاجأة سارة تزيل الخلافات بينكما.

مهنياً: فكر خارج الصندوق لتحقيق أهدافك العملية.

مالياً: تنتظر مكافأة تقديرا لعملك، قد تكون مالية أو معنوية.

برج الثور:

عاطفياً: تمتلك طاقة حب كبيرة اليوم.

مهنياً: دعك من بعض الحماقات التي تحدث حولك وركز في عملك.

مالياً: تتحسن أمورك المادية يوما بعد يوم، كن حذرا فيما سيأتي بعد.

برج الجوزاء:

عاطفياً: تلتقي بصديقا أو حبيبا كنت تنتظره منذ زمن

مهنياً: ربما تواجه بعض العقبات في العمل، تعامل معها بكل حكمة.

مالياً: لديك خطط مؤجلة، حان الوقت لإنجازها كما يمكنك الاستعانة بزملائك.

برج السرطان:

عاطفياً: تشعر ببعض التوتر مع الشريك، تعامل مع الأمر بحكمة.

مهنياً: لا تترد في طلب المساعدة من زملائك.

مالياً: عليك التركيز في عملك لتحقيق ما تريده وزيادة دخلك.

برج الأسد:

عاطفياً: أنت بحاجة لعشاء رومانسي يجمعك بشريكك لتهدئة الأمور المتوترة.

مهنياً: ترقية في طريقها إليك وسوف تجني ثمرة اجتهادك.

مالياً: مكافأة مالية وتقدير من زملائك ومديرك في العمل.

برج العذراء:

عاطفياً: اليوم مناسب للتنزه مع الأهل والأقارب وتحقيق دفء أسري.

مهنياً: تنمية مهاراتك وتطويرها أمر هام للحصول على فرصة عمل أفضل.

ماليا: تشعر بعدم الرضى عن دخلك وتسعى لزيادته.

برج الميزان:

عاطفياً: تشعر بفراغ عاطفي، اندمج مع عائلتك لتشعر بالحب بينهم.

مهنياً: أحلامك قد تتحول لواقع ولكن احذر التكاسل.

مالياً: لديك تحسن على الصعيد المادي، ولكن احذر التبذير.

برج العقرب:

عاطفياً: طاقة حب تسيطر عليك تجاه شريكك.

مهنياً: أنت بحاجة لأخذ قسط من الراحة.

مالياً: كن حذرا فأنت كثير الإنفاق على ما لا تحتاجه.

برج القوس:

عاطفياً: صعوبات تمر عليك مع شريكك حاول أن تتجازوها بحكمة وعقل.

مهنياً: دماغك مزدحم بالأفكار حاول ترتبيها واعرضها على مديرك بثقة ولا تتردد.

مالياً: طالب بمستحقاتك المالية في عملك، هذا حقك.

برج الجدي:

عاطفياً: اجلس بالمنزل وشاهد فيلمك المفضل مع شريكك.

مهنياً: تشعر بضغط في العمل يصيبك بالتوتر.

مالياً: أنت بحاجة لمراجعة حساباتك ومصروفاتك الفترة الحالية.

برج الدلو:

عاطفياً: تشعر بالغدر من شريكك، لا تتخذ قرار قبل أن تتأكد.

مهنياً: يصيبك الإجهاد، اطلب إجازة واستمتع وانطلق بعيدا عن العمل.

مالياً: لتحسين وضعك المادي ابحث عن فرصة عمل أخرى مناسبة لإمكانياتك.

برج الحوت:

عاطفياً: احذر تفاقم الخلافات مع شريكك.

مهنياً: لا تجعل المشاجرات تؤثر على تركيزك في العمل.

مالياً: حان الوقت للبدء في مشروع جديد، لكسب المزيد من الأموال.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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